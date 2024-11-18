Баллистическая атака на Одессу: новые подробности ракетного удара

Последствия удара баллистики по Одессе. Фото: Новини.LIVE

Появились новые подробности обеденного баллистического удара по Одессе. Пока известно, что по жилой застройке был нанесен прямой удар ракетой, о чем свидетельствуют соответствующие доказательства.

Об этом во время пресс-брифинга сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По его словам, специалисты установили, что воронка свидетельствует именно о прямом попадании, а не о сбитии силами ПВО, о котором отчитывались ранее.

"Здесь было прямое попадание. Позже мы покажем — за моей спиной глубокая воронка и четко видно, что это попала именно ракета", — говорит глава ОВА.

Воронка от падения ракеты. Фото: Новини.LIVE

Количество пострадавших увеличилось

Также Олег Кипер сообщил, что спасательная операция продолжается. В настоящее время количество пострадавших увеличилось до 47, из которых четверо детей 11, 10 и 7 лет. У двух людей оторвало ноги, они находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, известно о десяти погибших.

"Сейчас известно, что среди этого числа семеро полицейских, двое гражданских и один медик. Еще два человека в тяжелом состоянии в реанимации, медики борются за их жизнь", — добавил господин Кипер.

Одесская областная прокуратура начала открытое уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Правоохранители работают на месте происшествия, ведется досудебное расследование.

Ранее мы сообщали, в каком состоянии находятся раненые в результате российской атаки. Также на обстрел Одессы отреагировал президент Владимир Зеленский.