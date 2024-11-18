Російський удар по Одесі 18 листопада — розповіді очевидців

Зруйновані внаслідок атаки автівки. Фото: Новини.LIVE

Вдень 8 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Одесі. На жаль, не обійшлося без загиблих і поранених. Постраждали житлові будинки й цивільна інфраструктура.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці подій і поспілкувалися з мешканцями.

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Так моторошно ще не було

Одесит Богдан під час удару перебував у себе вдома, у ванній кімнаті. Він розповідає, що такого страху не відчував ще жодного разу з початку повномасштабного вторгнення.

"Мені здалося, що то прилетіло в мій дім, тому що я просто впав від такого вибуху. Було всяке, але такі моторошні речі я ще жодного разу не переживав", — говорить одесит.

Богданові пощастило: у нього в квартирі лише повибивало шибки. Але прямо біля його будинку загинули люди.

Рятувальники на місці події. Фото: Новини.LIVE

Справжній терор

Одесит Назар в обідню перерву був з дівчиною у кав'ярні неподалік місця влучання. На щастя, вони сиділи не біля вікна й не постраждали. Але одну з відвідувачок посікло уламками скла.

"Це житловий сектор, тут немає стратегічних об'єктів. Я не знаю взагалі, навіщо вони б'ють по багатоповерхівках. Це терор, справжній терор", — говорить одесит.

Наслідки руйнувань. Фото: Новини.LIVE

Потрапили в пекло

Першими на місце трагедії приїхали пожежники-добровольці, згодом прибули підрозділи ДСНС. Люди кричали про допомогу.

"Ми приїхали і побачили пекло: була паніка та крики", — розповідає речниця ДСНС Марина Аверіна.

За її словами, пожежа була складна і масштабна, працювати важко фізично, а також морально, через крики людей.

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

"Декілька десятків автівок палали в цей момент. Була величезна площа, і будівлі, і житлові, і адмінбудівлі поруч просто були побиті, розбиті. Одні рятувальники одразу приступили до ліквідації пожежі, інші на розвідку пішли в будинки", — говорить Марина Аверіна.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Одесу загинули десять людей, серед яких поліцейські, медик і місцеві мешканці. Також ми писали, чим саме росіяни обстрілювали місто.