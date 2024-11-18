Чим обстрілювали Одесу 18 листопада — куди цілилися

Руйнування після російського удару. Фото: Одеська мерія

Росіяни вчергове атакували цивільні квартали Одеси. Жодних військових об'єктів у районі, що зазнав атаки, не було.

Про це в ефірі День.LIVE розповів народний депутат України Олексій Гончаренко.

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За словами політика, він перебував в Одесі під час нападу. Депутат зазначив, що сьогодні у місті сонячна погода, тому чимало людей було на вулицях і у громадських закладах.

"Там нічого нема. Там ніяких нема ані військових, ані інших об'єктів. Це щільна цивільна забудова", — зазначив Олексій Гончаренко.

Повідомлення російських пропагандистів про те, що буцімто вражений об'єкт, де перебували військові, політик назвав брехнею.

Що відомо про обстріл

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, об 11.57 ворог атакував Одесу балістичною ракетою "Іскандер-М", яку було збито протиповітряною обороною. Збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста.

Крім того, об 11.45 на підльоті до Одеси засобами ППО було збито ворожий БпЛА "Орлан-10", який імовірно був направлений, для здійснення повітряної розвідки.

Військові вкотре закликали громадян не ігнорувати повітряну тривогу й швидко реагувати на попередження.

Повідомлення Повітряних сил. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу загинули десять людей, ще 39 отримали поранення.