Кількість загиблих через обстріл Одеси 18 листопада зросла до десяти

Руйнування на місці влучання уламків. Фото: Одеська прокуратура

Внаслідок російського удару по Одесі 18 листопада загинули десять людей. Серед них поліцейські, медик та звичайні перехожі.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Що відомо про загиблих

За даними правоохоронців, загинули семеро їхніх колег. Це слідчі та працівник конвойної служби. Крім того, жертвами російського терору стали медик та двоє місцевих мешканців.

Зазначимо, що серед поранених також 14 співробітників поліції. Загалом від обстрілу постраждали 39 людей.

Одеська обласна прокуратура розпочала відкрите кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Правоохоронці працюють на місці події, ведеться досудове розслідування.

Раніше ми повідомляли, в якому стані перебувають поранені внаслідок російської атаки. Також на обстріл Одеси відреагував президент Володимир Зеленський.