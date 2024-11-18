Число погибших из-за обстрела Одессы 18 ноября возросло до десяти

Разрушения на месте попадания обломков. Фото: Одесская прокуратура

В результате российского удара по Одессе 18 ноября погибли десять человек. В их числе полицейские, медик и обычные прохожие.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Что известно о погибших

По данным правоохранителей, погибли семь их коллег. Это следователи и работник конвойной службы. Кроме того, жертвами российского террора стали медик и двое местных жителей.

Среди раненых также 14 сотрудников полиции. В общей сложности от обстрела пострадали 39 человек.

Одесская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Правоохранители работают на месте происшествия, ведется досудебное расследование.

Ранее мы сообщали, в каком состоянии находятся раненые в результате российской атаки. Также на обстрел Одессы отреагировал президент Владимир Зеленский.