Серед постраждалих в Одесі четверо дітей

Рятувальники долають наслідки удару. Фото: Одеська мерія

Внаслідок російської атаки на Одесу 18 листопада поранені 39 людей. Серед них діти. Постраждалим надається необхідна допомога.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот

Що відомо про постраждалих

За словами очільника області серед поранених четверо дітей віком 7, 10 та двоє 11 років. Діти шпиталізовані, їхній стан медики оцінили як середнього ступеня важкості. Також у лікарнях перебувають 30 дорослих. Троє з них у вкрай важкому стані.

"Наші лікарі роблять все можливе та неможливе, аби зберегти життя та здоров’я кожному. Іншим постраждалим допомога була надана на місці", — повідомив Олег Кіпер.

Начальник ОВА додав, що серед загиблих внаслідок російського удару є медики, поліцейські та звичайні цивільні люди.

Нагадаємо, на російську атаку по Одесі відреагував президент України Володимир Зеленський. Він назвав удар невипадковим і заявив, що таким чином Росія демонструє світові, що насправді прагне лише війни. Детальніше про обстріл Одеси читайте у нашому матеріалі.