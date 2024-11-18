Среди пострадавших в Одессе четверо детей

Атака на Одессу — в каком состоянии пострадавшие
В результате российской атаки на Одессу 18 ноября ранены 39 человек. Среди них — дети. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Что известно о пострадавших
По словам главы области, среди раненых четверо детей в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Дети госпитализированы, их состояние медики оценили как средней степени тяжести. Также в больницах находятся 30 взрослых. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
"Наши врачи делают все возможное и невозможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому. Другим пострадавшим помощь была предоставлена на месте", — сообщил Олег Кипер.
Начальник ОВА добавил, что среди погибших в результате российского удара есть медики, полицейские и обычные гражданские люди.
Напомним, на российскую атаку по Одессе отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал удар неслучайным и заявил, что таким образом Россия демонстрирует миру, что на самом деле стремится только к войне. Подробнее об обстреле Одессы читайте в нашем материале.
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