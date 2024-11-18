Среди пострадавших в Одессе четверо детей

Спасатели ликвидируют последствия удара. Фото: Одесская мэрия

В результате российской атаки на Одессу 18 ноября ранены 39 человек. Среди них — дети. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сообщения Олега Кипера. Фото: скриншот

Что известно о пострадавших

По словам главы области, среди раненых четверо детей в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Дети госпитализированы, их состояние медики оценили как средней степени тяжести. Также в больницах находятся 30 взрослых. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

"Наши врачи делают все возможное и невозможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому. Другим пострадавшим помощь была предоставлена на месте", — сообщил Олег Кипер.

Начальник ОВА добавил, что среди погибших в результате российского удара есть медики, полицейские и обычные гражданские люди.

Напомним, на российскую атаку по Одессе отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал удар неслучайным и заявил, что таким образом Россия демонстрирует миру, что на самом деле стремится только к войне. Подробнее об обстреле Одессы читайте в нашем материале.