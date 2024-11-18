Чем обстреливали Одессу 18 ноября — куда целились

Разрушения после российского удара. Фото: Одесская мэрия

Россияне в очередной раз атаковали гражданские кварталы Одессы. Никаких военных объектов в подвергшемся атаке районе не было.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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По словам политика, он находился в Одессе во время нападения. Депутат отметил, что сегодня в городе солнечная погода, поэтому многие были на улицах и в общественных заведениях.

"Там ничего нет. Там никаких нет ни военных, ни других объектов. Это плотная гражданская застройка", — отметил Алексей Гончаренко.

Сообщения российских пропагандистов, что якобы поражен объект, где находились военные, политик назвал ложью.

Что известно об обстреле

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в 11.57 враг атаковал Одессу баллистической ракетой "Искандер-М", сбитой противовоздушной обороной. Сбитая вражеская ракета упала в жилищный сектор Приморского района города.

Кроме того, в 11.45 на подлете к Одессе средствами ПВО был сбит вражеский БпЛА "Орлан-10", предположительно направленный для осуществления воздушной разведки.

Военные призвали граждан не игнорировать воздушную тревогу и быстро реагировать на предупреждение.

Сообщения Воздушных сил. Фото: скриншот

Напомним, в результате российского обстрела погибли десять человек, еще 39 получили ранения.