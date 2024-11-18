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Увидели ад — как одесситы пережили российский удар

18 ноября 2024 15:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Российский удар по Одессе 18 ноября — рассказы очевидцев
Разрушены в результате атаки автомобиля. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Днем 8 ноября российские кафиры нанесли очередной удар по Одессе. К сожалению, не обошлось без погибших и раненых. Пострадали жилые дома и гражданская инфраструктура.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте событий и пообщались с жителями.

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Да жутко еще не было

Одессит Богдан во время удара находился дома, в ванной комнате. Он говорит, что такого страха не испытывал еще ни разу с начала полномасштабного вторжения.

"Мне показалось, что это прилетело в мой дом, потому что я просто упал от такого взрыва. Было всякое, но такого жуткие вещи я еще ни разу не переживал", — говорит одессит.

Богдану повезло: у него в квартире только выбило стекла. Но прямо возле его дома погибли люди.

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Спасатели на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE

Настоящий террор

Одессит Назар в обеденный перерыв был с девушкой в кафе недалеко от места попадания. К счастью, они сидели у окна и не пострадали. Но одну из посетительниц поранило обломками стекла.

"Это жилищный сектор, здесь нет стратегических объектов. Я не знаю вообще, зачем они бьют по многоэтажкам. Это террор, настоящий террор", — говорит одессит.

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Последствия разрушений. Фото: Новини.LIVE

Попали в ад

Первыми на место трагедии приехали пожарные добровольцы, впоследствии прибыли подразделения ГСЧС. Люди бы кричали о помощи.

"Мы приехали и увидели ад: была паника и крики", — рассказывает пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина.

По ее словам, пожар был сложный и масштабный, работать тяжело физически, а также морально, из-за криков людей.

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Поврежден дом. Фото: Новини.LIVE

"Несколько десятков автомобилей пылали в этот момент. Была огромная площадь, и здания, и жилые, и админздания рядом просто были разбиты. Одни спасатели сразу приступили к ликвидации пожара, другие на разведку ушли в дома", — говорит Марина Аверина.

Напомним, в результате атаки на Одессу погибли десять человек, среди которых полицейские, медик и местные жители. Также мы писали, чем именно россияне обстреливали город.

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