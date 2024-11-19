Через російський обстріл Одеси 18 листопада загинув медик — що про нього відомо

Водій одеської екстренки Павло Снітковський. Фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки на Одесу 18 листопада загинув водій одеської екстренки Павло Снітковський. Чоловікові було 53 роки, з них 18 він рятував життя у складі бригади швидкої допомоги.

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

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Що відомо про загиблого

Вранці у понеділок, 18 листопада, Павло Снітковський здав зміну, яка стала останньою в його житті. До місця, куди поцілила ворожа ракета, чоловік пішов у побутових справах. Водій загинув від поранень, які виявилися несумісними з життям.

"Це непоправна втрата для нашого Центру. Втрата чудового фахівця, досвідченого та відповідального спеціаліста, чуйного та доброго колеги, який приділяв велику увагу своїй роботі та професійному вдосконаленню", — розповіли в екстренці.

У Павла Снітковського залишилася дружина, яка також працює у швидкій допомозі.

Про час прощання з загиблим повідомлять пізніше.

Удар по Одесі

Нагадаємо, вдень 18 листопада росіяни випустили по Одесі ракету "Іскандер-М". За попередньою інформацією, її збили сили ППО, уламки впали на житловий квартал. Втім, пізніше з'явилися дані, що відбулося пряме влучання. Загинули десять людей, серед яких семеро поліцейських, водій швидкої та двоє місцевих мешканців. Сьогодні в Одесі оголошено День жалоби за загиблими.