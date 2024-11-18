В Одесі 19 листопада оголосили День жалоби

Прапор з траурною стрічкою. Фото: Новинарня

У зв'язку з загибеллю десяти людей внаслідок ракетного удару по Одесі 18 листопада у місті оголошено День жалоби. Підприємців закликають утриматися від гучної музики та розважальних заходів.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

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Повідомлення про День жалоби. Фото: скриншот

"На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів", — йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Одесі

Нагадаємо, росіяни обстріляли Одесу близько 12:00 дня. Місто атакували балістичною ракетою "Іскандер-М". Її збили сили ППО. Уламки ракети впали у житловому секторі. Внаслідок падіння загинули десять одеситів. Число поранених станом на вечір 18 листопада склало 47 людей.

Раніше ми повідомляли, як мешканці постраждалого району пережили російську атаку.