Из-за российских обстрелов Одессы 18 ноября погиб медик — что о нем известно

Водитель одесской экстрёнки Павел Снитковский. Фото: ГСЧС

В результате российской атаки на Одессу 18 ноября погиб водитель одесской экстренки Павел Снитковский. Мужчине было 53 года, из них 18 он спасал жизни в составе бригады скорой помощи.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

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Что известно о погибшем

Утром в понедельник, 18 ноября, Павел Снитковский сдал смену, которая стала последней в его жизни. К месту, куда попала вражеская ракета, мужчина пошел по бытовым делам. Водитель погиб от ранений, оказавшихся несовместимыми с жизнью.

"Это невосполнимая потеря для нашего Центра. Потеря замечательного специалиста, опытного и ответственного специалиста, чуткого и доброго коллеги, уделявшего большое внимание своей работе и профессиональному совершенствованию", — рассказали в экстренке.

У Павла Снитковского осталась жена, также работающая в скорой помощи.

О времени прощания с погибшим сообщат позже.

Удар по Одессе

Напомним, днем 18 ноября россияне выпустили по Одессе ракету "Искандер-М". По предварительной информации, ее сбили силы ПВО, обломки упали на жилой квартал. Впрочем, позже появились данные, что произошло прямое попадание. Погибли десять человек, среди которых семеро полицейских, водитель скорой и двое местных жителей. Сегодня в Одессе объявлен День траура по погибшим.