В каком состоянии находятся раненые в результате российских обстрелов 18 ноября

Медицинский директор одесской больницы Отар Чихвария. Фото: Новини.LIVE

В результате российских ракетных обстрелов Одессы 18 ноября в городские больницы госпитализирован 21 человек. Еще 16 получили помощь амбулаторно. Трое переведены в областные стационары.

О состоянии пострадавших рассказал медицинский директор одной из одесских больниц Отар Чихвария.

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Характер травм

По словам медика, пострадавшие находятся в отделениях отоларингологии, хирургии и хирургии травм. Они находятся под личным контролем заведующих и врачей, всем предоставляется круглосуточный надзор. Состояние пациентов Отар Чихвария называет средней степени тяжести. Всю оперативную помощь им уже оказали, идет медикаментозная терапия.

"Диагнозы — это акубаротравма, минновзрывная травма и резаные раны и осколочное ранение лица, головы, спины верхних и нижних конечностей. Больше это обломки стекла. Проникающих ран не было, только поверхностные", — говорит медик.

Отар Чихвария также добавил, что большинство пострадавших — молодые люди.

Директор больницы заверил также, что заведение полностью обеспечено альтернативными источниками энергоснабжения и водоснабжения.

"У нас абсолютно все отделения подключены к генераторам, поэтому когда выключается свет, то автоматически вся больница переходит на генераторы", — рассказал Отар Чихвария.

Напомним, днем 18 ноября россияне выпустили по Одессе ракету "Искандер-М". Погибли десять человек, в том числе семеро полицейских и водитель экстренной помощи.