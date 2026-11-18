Спасатели работают на месте удара в Одессе 18 ноября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Два года назад, 18 ноября 2024 года, россияне нанесли удар по Одессе баллистической ракетой. В районе проспекта Шевченко погибли десять человек, а позже в больнице скончался еще один раненый. Среди жертв были восемь полицейских, медик и двое горожан. Взрыв повредил дома, учебные заведения и автомобили. Во вторую годовщину трагедии оккупанты вновь атаковали центр города, унеся ещё четыре жизни.

Новини.LIVE вспоминают сегодня о последствиях атаки на Одессу 18 ноября 2024 года.

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Удар по проспекту Шевченко

По информации Воздушных сил ВСУ, в тот день около 11:57 россияне выпустили по Одессе баллистическую ракету "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма. Ракета упала в Приморском районе города. Наиболее тяжелые последствия зафиксировали вблизи проспекта Шевченко, где в это время находились люди.

На месте удара остались обгоревшие машины. Фото: Новини.LIVE

Сразу после взрыва стало известно о погибших и десятках раненых. К месту трагедии прибыли спасатели, медики и полицейские. Они оказывали помощь пострадавшим, разбирали поврежденные конструкции и обследовали территорию.

Погибшие и раненые одесситы

В тот день россияне убили десять человек. Еще один сотрудник полиции скончался от полученных травм через два дня. Одним из тех, чья жизнь оборвалась после атаки, стал 36-летний капитан полиции Вадим Зезюлин. Мужчина получил тяжелые ранения. У него остались жена, маленький сын, родители и сестра.

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Разбитое окно в квартире в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Число раненых в течение первых суток постоянно росло. Вечером 18 ноября начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о 55 пострадавших. Трое человек тогда находились в крайне тяжелом состоянии. На следующее утро Национальная полиция обнародовала уточненные данные о 54 раненых, среди которых были 27 правоохранителей и пятеро детей в возрасте от 7 до 11 лет.

В подъезде разлетелись осколки оконного стекла. Фото: Новини.LIVE

Пострадавших доставляли в городские и областные больницы. Медики оказывали помощь людям с осколочными ранениями, травмами головы, рук и ног, порезами и акубаротравмами. Часть пациентов нуждалась в сложном лечении из-за тяжести полученных повреждений.

Разрушения в центре Одессы

Россияне повредили жилые дома, учебные заведения, административные помещения и припаркованные автомобили. По данным полиции от 19 ноября 2024 года, разрушениям подверглись семь жилых домов, три учебных заведения, два административных здания, помещение банка и 28 автомобилей.

Последствия разрушений на фасаде жилого дома. Фото: Новини.LIVE

Городские власти впоследствии обнародовали более подробные данные о повреждениях жилья. Коммунальные службы обследовали 25 многоквартирных домов, в которых пострадали 226 квартир. В зданиях насчитали 567 поврежденных окон, в том числе 454 в квартирах и 113 в подъездах. Работники коммунальных предприятий закрывали выбитые окна пленкой и помогали жильцам с первоочередными работами. Один из жильцов рассказал, что от мощного взрыва упал на пол в своей квартире. Спасатели, прибывшие на место, увидели десятки охваченных огнем автомобилей и услышали крики людей о помощи. В тот же день президент Владимир Зеленский назвал удар россиян неслучайным.

Атака на Одессу 18 ноября 2026 года

Ровно через два года после трагедии на проспекте Шевченко россияне вновь атаковали центр Одессы. Сегодня, 18 ноября 2026 года, оккупанты нанесли несколько ударов по жилой застройке в центре города. Погибли четыре человека, ещё девять получили ранения. Россияне повредили жилые дома, магазины, офисы и автомобили.

Также Новини.LIVE пообщались с очевидцами атаки. Один из жителей рассказал, что во время взрыва его отбросило в сторону, а квартиру заполнил дым. Мужчине стало трудно дышать, поэтому спасатели помогли ему выбраться из дома. Другие очевидцы рассказали о выбитых окнах и разрушениях в помещениях, где они находились.

На новые удары по Одессе отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что россияне повторно атаковали город, когда на места предыдущих попаданий уже прибыли спасатели и полицейские. Президент назвал обстрел сознательным ударом по людям и подчеркнул, что такие действия свидетельствуют о реальном отношении России к мирным переговорам. Владимир Зеленский призвал международных партнеров усилить давление на РФ.