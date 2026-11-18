Последствия атаки на Одессу. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Во время сегодняшнего, 18 ноября, нападения россиян на Одессу погибла Кристина Лысенко, которая работала на телеканале "Перший міський". Она направлялась в офис по улице Европейской, когда оккупанты обстреляли центр города. До работы ей оставалось всего три квартала. Коллеги рассказали, какой она была при жизни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на телеканал "Перший міський.Одеса".

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Кем была Кристина Лысенко

Коллеги говорят, что Кристина была не только координатором, администратором и продюсером телеканала, но и человеком, который поддерживал весь коллектив. Она всегда первой приходила на работу, помогала другим и не оставалась в стороне от чужих проблем.

"Она всегда приходила первой; она была нашей опорой, вокруг которой держалось все и все. Она была человеком с крепким характером и большим, добрым, справедливым сердцем. Боролась за каждого, кого бросили, обидели, обделили. Она любила лошадей и спасала кошек", — написали в редакции.

Координатор, администратор и продюсер телеканала «Первый городской» Кристина Лысенко. Фото: кадр из видео

После июльского обстрела Одессы Кристина приютила кошку Мавку, которая искала новую семью. Животное осталось жить в офисе телеканала. Теперь, как написали коллеги, Мавка будет напоминать им о Кристине.

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Последствия атаки на Одессу

По данным Одесской ОВА, 18 ноября россияне несколько раз атаковали исторический центр Одессы. В результате ударов погибли четыре человека, ещё девять получили ранения. На улице Европейской погибли трое человек. Россияне повредили жилые дома, офисы, магазины и кафе. По меньшей мере в семи домах взрывная волна выбила более сотни окон. Также загорелись автомобили. Во время последующих ударов россияне повредили административное здание, учебное заведение и трамвай. В одном из зданий вспыхнул пожар. Пассажиры общественного транспорта не пострадали.

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты повторно атаковали город уже после прибытия на места попаданий спасателей и полицейских. Он назвал обстрел преднамеренным ударом по мирным жителям и подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию.

По сообщению Одесского городского совета, 19 ноября в городе объявили днем траура по погибшим в результате массированной атаки россиян 18 ноября. На зданиях будут приспущены Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям и организациям рекомендовали ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Одесская редакция Новини.LIVE выражает искренние соболезнования семье, близким и коллегам Кристины Лысенко. Мы разделяем боль всех, кто потерял родных и дорогих сердцу людей в результате атак россиян.

Также Новини.LIVE сообщали, что 18 ноября 2024 года россияне атаковали Одессу баллистической ракетой. В районе проспекта Шевченко погибли десять человек, а позже в больнице скончался ещё один раненый. Среди жертв были восемь полицейских, медик и двое горожан. Взрыв повредил дома, учебные заведения и автомобили. Во вторую годовщину трагедии оккупанты вновь атаковали центр города, унеся ещё четыре жизни.