Психолог оказывает помощь пострадавшей. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

В Одессе уточнили последствия массированной атаки россиян 18 ноября. Число пострадавших возросло до 17 человек, четверо погибли. Оккупанты повредили жилые дома и два учебных заведения в центре города. Коммунальные службы всю ночь принимали заявки от жителей, чье жилье подверглось разрушениям.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала депутат Одесского городского совета Светлана Осауленко.

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Число пострадавших возросло

По словам Светланы Осауленко, после обстрелов городской оперативный штаб работал до позднего вечера, а ночью продолжал принимать обращения от одесситов. Депутат сообщила уточненные данные о масштабах повреждений и количестве пострадавших.

"Сегодня уже подтверждено 17 пострадавших, 16 домов, подвергшихся разрушению, 324 окна. Вчера оперативный штаб работал до самой ночи, ночью собирали заявки от людей", — сказала Светлана Осауленко.

Депутат сообщила, что россияне повредили также два учебных заведения. В здании Первого лицея Одессы выбило окна и двери. Кроме того, во время другого удара оккупанты повредили крышу колледжа. По словам Светланы Осауленко, обошлось без пострадавших.

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"Слава Богу, дети находились в укрытии, никто из учителей и детей не пострадал. Сегодня это учебное заведение работает в дистанционном режиме, также там выбиты окна и двери", — сказала она.

Россияне трижды за утро атаковали Одессу

Новини.LIVE сообщали, что 18 ноября россияне трижды атаковали многолюдный исторический центр Одессы в разных местах. Первый взрыв прогремел около 10:07, следующие — в 10:59 и 12:09. Начальник ОГА Олег Кипер на месте одного из попаданий сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты применили реактивные беспилотники типа "Шахед".

Больше всего людей погибло во время первой атаки на улице Европейской. Россияне убили трех человек, среди которых две женщины в возрасте 19 и 40 лет и 19-летний парень. Во время последующих ударов погиб ещё один человек. Оккупанты также повредили административное здание, где вспыхнул пожар, а также трамвай. Пассажиры общественного транспорта не пострадали. Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне нанесли повторные удары, когда на местах предыдущих попаданий уже работали спасатели и полицейские.

Среди погибших — сотрудница телеканала

Новини.LIVE также писали, что во время атаки погибла Кристина Лысенко, многолетняя координаторка, администратор и продюсер телеканала "Перший міський. Одеса". Она шла на работу по улице Европейской, когда россияне атаковали центр города. До офиса ей оставалось всего три квартала. Сегодня, 19 ноября, в Одессе объявили день траура. На зданиях будут приспущены Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям и организациям рекомендовали ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.