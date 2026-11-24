Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Вечером 24 ноября в Одессе прогремела серия взрывов. Россияне в очередной раз нанесли удар с помощью реактивных беспилотников. Вероятно, слышалась работа средств противовоздушной обороны в области. Кроме того, во время предыдущей атаки на областной центр пострадал человек.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

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Сообщение об угрозе дронов. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Вечером 24 ноября, около 16:19, в Одессе прогремела серия мощных взрывов. Россия атакует город реактивными дронами. Вероятно, была слышна работа ПВО. Информация о последствиях пока отсутствует.

Предыдущая атака

До этого РФ вчера атаковала город беспилотниками. По информации главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, враг нанес удар по инфраструктуре Одессы. Предварительно известно об одном пострадавшем. Остальные последствия уточняются.

Применение реактивных БПЛА

Добавим, что россияне начали активнее применять реактивные ударные БПЛА "Герань". Они быстрее, чем обычные Shahed, поэтому их сложнее перехватить. Ведь обычный ударный дрон может разгоняться до 370 км/ч, а "Герань-4" — до 500 км/ч. По данным украинской разведки, "Герань-4" имеет усиленный корпус и турбореактивный двигатель. Дрон способен выполнять маневры на скорости 300–400 км/ч и может нести боевую часть весом до 90 кг. В то же время из-за более мощного теплового излучения такие беспилотники могут быть более заметны для отдельных средств противовоздушной обороны.

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Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень убежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Ранее мы писали, что россияне продолжают атаковать Одессу, выбирая для ударов людные места и объекты, от которых зависит жизнь города. Под угрозой остаются мосты региона, водоснабжение и энергетика. Такую тактику оккупанты применяют с начала полномасштабного вторжения, чтобы усилить давление на мирных жителей.

Также мы сообщали, что Россия сохраняет возможность нанести массированный ракетный удар с Черного и Каспийского морей. За один залп враг может выпустить до 60–80 крылатых ракет «Калибр». Под угрозой применения такого вооружения остается и Одесская область, ведь российские корабли до сих пор оснащены соответствующими пусковыми установками.