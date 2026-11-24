Пожар в Одесской области после обстрела 24 ноября 2026 года. Фото: facebook.com/DSNSODE

Во вторник, 24 ноября, армия РФ атаковала Одесчину. Погибли мужчина 1985 года рождения и подросток 2009 года рождения. Еще трое людей, среди которых 12-летний ребенок, получили ранения.

Об этом со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера и Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области сообщает Новини.LIVE.

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Последствия удара РФ по Одесчине 24 ноября

В Одесском районе атака повредила производственное здание и три легковых автомобиля. Возник пожар. На этой локации погиб 41-летний мужчина, а еще один человек получил ранения.

Возгорание на Одесчине после атаки 24 ноября 2026 года. Фото: t.me/odeskaODA

В Подольске произошло попадание на открытой территории. От удара пострадали гараж и два легковых автомобиля. Погиб 17-летний подросток.

Пожар, который возник на Одесчине после атаки 24 ноября 2026 года. Фото: t.me/odeskaODA

Правоохранители фиксируют последствия атаки. На местах попаданий работали более 60 спасателей.

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Пожар, который вспыхнул на Одесчине в результате атаки 24 ноября 2026 года. Фото: t.me/odeskaODA

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговые каналы сообщал, что вечером 24 ноября в Одессе прогремел ряд взрывов. Россияне атаковали город реактивными беспилотниками. Работала ПВО.

Также мы писали, что в результате обстрела Одессы утром 24 ноября получило повреждения здание городской больницы. По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, пациенты и медицинский персонал не пострадали. Заведение продолжает работать.