Запуск ракети з корабля. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія зберігає можливість завдати масованого ракетного удару з Чорного та Каспійського морів. За один залп ворог може випустити до 60–80 крилатих ракет "Калібр". Під загрозою застосування такого озброєння залишається й Одещина, адже російські кораблі досі мають відповідні пускові установки.

Про це в ефірі День.LIVE розповів капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004–2020 роках Андрій Риженко.

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Вихід ракетоносії в море

У ніч проти 20 листопада російські кораблі вперше за пів року вийшли в море та запустили понад 20 ракет під час масованої атаки на Україну. Така активність Чорноморського флоту привернула увагу, адже останні місяці російські кораблі переважно залишалися в пунктах базування. Андрій Риженко вважає, що вихід кораблів міг бути пов'язаний із бажанням Росії помститися за значне пошкодження Кримського мосту. За його словами, ворог вивів у море всі кораблі, які міг використати для удару. Водночас експерт наголошує, що українська протиповітряна оборона навчилася ефективно протидіяти таким ракетам.

"Вони знають, що ці ракети "Калібр" ми дуже непогано збиваємо. У нас є системи ППО, достатня кількість ракет для них", — пояснив Риженко.

Залп ракет

Попри ефективність української ППО, велика кількість одночасних пусків може створити додаткове навантаження на систему протиповітряної оборони. За оцінкою військового експерта, Росія зберігає можливість застосувати значний ракетний залп із різних морських напрямків. Риженко припускає, що загальна кількість ракет, які можуть запустити з Чорного та Каспійського морів, становить 60–80 за один залп.

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"Тут немає обмежень щодо кількості ракет у залпі, тому що кожна ракета діє автономно. Вона не керується безпосередньо з корабля", — зазначив капітан 1 рангу запасу.

Він пояснив, що раніше ракети могли керуватися з борту корабля, тому кількість одночасних пусків залежала від системи управління. Тепер "Калібри" отримують координати цілі та рухаються до неї автономно. Саме тому кількість ракет в одному залпі не обмежується можливостями управління з корабля.

Кількість кораблів в морі

Попри втрати та пошкодження, Росія досі має кораблі, здатні запускати крилаті ракети. Частина з них базується в Новоросійську. Однак стан окремих суден після українських ударів залишається важливим фактором. За словами Риженка, у Новоросійську перебувають два фрегати, які раніше зазнали пошкоджень від ударів морських дронів. Зокрема, йшлося про ураження пускових установок. Водночас навіть пошкодження окремих систем не обов'язково означає повну втрату боєздатності корабля.

"Якщо пошкоджені певні радари чи навіть окремі елементи озброєння, це ще не означає, що корабель повністю не працює. Вертикальні пускові установки, які запускають "Калібри", можуть залишатися справними", — пояснив експерт.

Також у російському флоті є малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М". За оцінкою Риженка, три такі судна мають по вісім ракет "Калібр" кожне. Крім того, у Новоросійську базуються два справні підводні човни проєкту 636.3. Кожен із них може нести по чотири ракети цього типу.

Відновлення судноплавства

Окремо Риженко прокоментував ініціативу Туреччини щодо безпеки судноплавства в Чорному морі. Йдеться про пропозицію домовитися про припинення нападів на цивільні судна. Анкара зацікавлена у відновленні вільного руху кораблів, адже закуповує сільськогосподарську продукцію як в Україні, так і в Росії. Однак домовленості поки не вдалося досягти. За словами експерта, російська сторона не погоджується на запропоновані умови, тому дипломатичні зусилля Туреччини не дали очікуваного результату.

"Ми можемо примушувати Росію, щоб вона на це погодилася. Якщо вони атакують наші кораблі, судна або наші виходи до Великої Одеси, ми підсилюємо цей напрям і відповідаємо їм на інших напрямках, які також важливі для них", — наголосив Риженко.

Як повідомляли раніше, російські війська продовжують атакувати Одещину з повітря та моря, намагаючись завдати шкоди портовій інфраструктурі й цивільному судноплавству. Україна посилює захист узбережжя та водночас завдає ударів по військових об’єктах РФ. Останні атаки показали, що російські кораблі та порти також залишаються вразливими.

Також варто зазначити, що російські військові кораблі вже кілька місяців уникали виходу в Чорне море. Окупанти тримають основні сили в Новоросійську, а їхня авіація продовжує патрулювати акваторію. Водночас ремонтні бази в окупованому Криму фактично не можуть повноцінно працювати через загрозу українських ударів.