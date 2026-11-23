Запуск ракеты с корабля. Фото иллюстративное: российские СМИ

Россия сохраняет возможность нанести массированный ракетный удар с Черного и Каспийского морей. За один залп противник может выпустить до 60–80 крылатых ракет "Калибр". Под угрозой применения такого вооружения остается и Одесская область, ведь российские корабли до сих пор оснащены соответствующими пусковыми установками.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004–2020 годах Андрей Рыженко.

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Выход ракетоносцев в море

В ночь на 20 ноября российские корабли впервые за полгода вышли в море и запустили более 20 ракет во время массированной атаки на Украину. Такая активность Черноморского флота привлекла внимание, ведь в последние месяцы российские корабли преимущественно оставались в пунктах базирования. Андрей Рыженко считает, что выход кораблей мог быть связан с желанием России отомстить за значительное повреждение Крымского моста. По его словам, противник вывел в море все корабли, которые мог использовать для нанесения удара. В то же время эксперт отмечает, что украинская противовоздушная оборона научилась эффективно противодействовать таким ракетам.

"Они знают, что эти ракеты "Калибр" мы очень неплохо сбиваем. У нас есть системы ПВО, достаточное количество ракет для них", — пояснил Рыженко.

Залп ракет

Несмотря на эффективность украинской ПВО, большое количество одновременных запусков может создать дополнительную нагрузку на систему противовоздушной обороны. По оценке военного эксперта, Россия сохраняет возможность нанести мощный ракетный залп с различных морских направлений. Рыженко предполагает, что общее количество ракет, которые могут быть запущены с Черного и Каспийского морей, составляет 60–80 за один залп.

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"Здесь нет ограничений по количеству ракет в залпе, потому что каждая ракета действует автономно. Она не управляется непосредственно с корабля", — отметил капитан 1-го ранга запаса.

Он пояснил, что раньше ракеты могли управляться с борта корабля, поэтому количество одновременных пусков зависело от системы управления. Теперь "Калибры" получают координаты цели и движутся к ней автономно. Именно поэтому количество ракет в одном залпе не ограничивается возможностями управления с корабля.

Количество кораблей в море

Несмотря на потери и повреждения, у России до сих пор есть корабли, способные запускать крылатые ракеты. Часть из них базируется в Новороссийске. Однако состояние отдельных судов после украинских ударов остается важным фактором. По словам Рыженко, в Новороссийске находятся два фрегата, которые ранее получили повреждения от ударов морских дронов. В частности, речь шла о поражении пусковых установок. В то же время даже повреждение отдельных систем не обязательно означает полную утрату боеспособности корабля.

"Если повреждены определенные радары или даже отдельные элементы вооружения, это еще не означает, что корабль полностью вышел из строя. Вертикальные пусковые установки, с которых запускаются «Калибры», могут оставаться исправными", — пояснил эксперт.

Также в российском флоте имеются малые ракетные корабли проекта "Буян-М". По оценке Рыженко, три таких судна имеют по восемь ракет "Калибр" каждое. Кроме того, в Новороссийске базируются две исправные подводные лодки проекта 636.3. Каждая из них может нести по четыре ракеты этого типа.

Возобновление судоходства

Отдельно Рыженко прокомментировал инициативу Турции относительно безопасности судоходства в Чёрном море. Речь идет о предложении договориться о прекращении нападений на гражданские суда. Анкара заинтересована в возобновлении свободного движения кораблей, ведь она закупает сельскохозяйственную продукцию как в Украине, так и в России. Однако договоренности пока достичь не удалось. По словам эксперта, российская сторона не соглашается на предложенные условия, поэтому дипломатические усилия Турции не дали ожидаемого результата.

"Мы можем заставить Россию согласиться на это. Если они атакуют наши корабли, суда или наши выходы к Большой Одессе, мы усиливаем это направление и отвечаем им на других направлениях, которые также важны для них", — подчеркнул Рыженко.

Как сообщалось ранее, российские войска продолжают атаковать Одесскую область с воздуха и моря, пытаясь нанести ущерб портовой инфраструктуре и гражданскому судоходству. Украина усиливает защиту побережья и одновременно наносит удары по военным объектам РФ. Последние атаки показали, что российские корабли и порты также остаются уязвимыми.

Также стоит отметить, что российские военные корабли уже несколько месяцев избегают выхода в Черное море. Оккупанты держат основные силы в Новороссийске, а их авиация продолжает патрулировать акваторию. В то же время ремонтные базы в оккупированном Крыму фактически не могут полноценно работать из-за угрозы украинских ударов.