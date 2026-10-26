Флот РФ у Чорному морі: Плетенчук про кораблі та авіацію

Запуск ракети з корабля. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські військові кораблі вже кілька місяців уникають виходу в Чорне море, однак загроза з боку РФ залишається. Окупанти тримають основні сили в Новоросійську, а їхня авіація продовжує патрулювати акваторію. Водночас ремонтні бази в окупованому Криму фактично не можуть повноцінно працювати через загрозу українських ударів.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

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Ремонт кораблів у Криму

У тимчасово окупованому Криму росіяни досі мають ремонтні потужності для обслуговування військових кораблів. Однак використовувати їх за призначенням стає дедалі складніше. Російське командування розуміє, що кораблі на стоянках можуть стати цілями для українських ударів.

"Відповідна ремонтна база є, але це як порожнє СТО. Воно ніби є, і навіть персонал туди ходить на роботу. Але в'їзд заміновано. Тому особливо охочих зайти в Крим і щось там поремонтувати немає", — пояснив Дмитро Плетенчук.

За його словами, у Криму фактично не залишилося безпечних місць для тривалого перебування російських кораблів. Схожа ситуація виникає й на інших базах, де окупанти мають можливості для ремонту, але не можуть повноцінно ними користуватися.

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Де ховається флот РФ

Основною базою для залишків російського Чорноморського флоту залишається Новоросійськ. Порт має укріплений оборонний периметр, достатню глибину та причали для розміщення великої кількості військових кораблів. Натомість інформацію про використання Очамчири в окупованій Абхазії як повноцінної бази Чорноморського флоту речник ВМС не підтвердив. За його словами, росіяни вкладали кошти в її облаштування, але гавань не пристосована для великих бойових кораблів.

"Це, фактично, база, яку можна було б використовувати для потреб, наприклад, морської охорони ФСБ РФ. Це її масштаб. Тому сказати, що вона відіграє якусь роль, — ні", — зазначив Плетенчук.

У Новоросійську росіяни постійно змінюють місця стоянки кораблів. Це необхідно, щоб ускладнити їх виявлення та ураження. Адже судно, яке довго залишається біля одного причалу, стає більш доступною ціллю.

Закрите море

Російські надводні ракетоносії вже близько п'яти місяців не ризикують виходити у Чорне море. За словами речника ВМС, головна причина такої поведінки — загроза знищення кораблів українськими силами. Окупанти воліють залишатися в захищених гаванях і навіть запускати ракети безпосередньо з портів. Водночас така тактика створює додаткові ризики для самих росіян.

"Кажуть, що в Чорному морі топлять російські кораблі. І до них ці чутки дійшли. Тому вони, мабуть, вирішили, що навіть ракети краще запускати з власної гавані, незважаючи на те, що якщо вона здетонує, то там мало нікому не покажеться", — розповів Плетенчук.

Проте це не означає, що Росія повністю втратила можливість використовувати морські ракетоносії. Російські підводні човни зараз практично не залучені до ракетних атак. За словами речника, вони не здійснюють пусків із гаваней і також не виходять у море.

Російська авіація над морем

Попри обмежену активність кораблів, російська авіація продовжує працювати над Чорним морем. Літаки та гелікоптери здійснюють денні й нічні вильоти, патрулюють акваторію та періодично завдають ударів. Також окупанти постійно використовують розвідувальні й ударні безпілотники. Водночас російські пілоти намагаються триматися на значній відстані від українських засобів ураження.

"Авіація присутня 24 на 7. Це і денні, і нічні вильоти, патрулювання та періодичне завдання ударів. Але вона, незважаючи на те, що становить загрозу для акваторії, тримається подалі", — пояснив речник ВМС.

За його словами, російська авіація часто завдає ударів із відстані понад 100 кілометрів. Українські військові, зі свого боку, вже неодноразово знищували ворожі гелікоптери, зокрема за допомогою морських дронів.

Безпілотники РФ у Чорному морі

Росія продовжує використовувати безпілотники для розвідки, спостереження та патрулювання морської акваторії. Однак суттєвих змін у застосуванні цих систем останнім часом не відбулося. За словами Плетенчука, окупанти використовують уже відомі типи дронів, які перебувають на озброєнні не перший рік. Частину таких апаратів українські військові регулярно знищують, особливо коли вони наближаються до материкової території України.

"Насправді тут ситуація залишається незмінною вже тривалий час. Над морем, в акваторії, вони теж ведуть розвідку, спостереження, патрулювання", — зазначив Плетенчук.

Речник додав, що протягом повномасштабного вторгнення українські сили також успішно застосовували безпілотники оперативно-тактичного рівня. Протистояння дронів у Чорноморському регіоні триває постійно.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські військові намагаються по-новому маскувати свої кораблі, змінюючи їхнє звичне забарвлення. На корпусах з’являються незвичні малюнки, чорні ділянки та контрастні кольори. Такі рішення мають ускладнити виявлення суден, однак ефективність цього способу маскування викликає сумніви.

Також Новини.LIVE писали, що українські військові продовжують руйнувати систему, яку Росія використовує для навігації та планування атак у Чорному морі. Ураження ретрансляторів може ускладнити роботу російських безпілотників. Водночас Україна розвиває можливості морських дронів, а Чорноморський флот РФ готується до нових ударів.