Палаюче судно. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Чорному морі неподалік узбережжя Румунії затонуло торговельне судно, на борту якого перебували українці. Рятувальники дістали з води дев’ятьох людей живими та знайшли тіло одного загиблого. Ще троє членів екіпажу вважаються зниклими безвісти. Румунські медіа припускають, що причиною трагедії міг стати удар дрона.

Про це повідомляє Digi24, передає Новини.LIVE.

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Затонуло судно з українцями

Уранці 23 жовтня в Чорному морі біля узбережжя Румунії сталася морська трагедія. Близько 10:00 Румунське морське управління отримало сигнал лиха від торговельного судна Khoryv ("Хорив"). Воно перебувало за межами територіальних вод країни, приблизно за 13 морських миль (24 кілометри) від порту Констанца. На борту судна під прапором Коморських Островів перебували 13 моряків. Серед них було десятеро громадян України та троє громадян Азербайджану.

Після отримання сигналу на допомогу екіпажу вирушили рятувальні судна Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM) та Міністерства внутрішніх справ країни. Операцію ускладнила погода. Через погану видимість і несприятливі умови рятувальники не змогли залучити вертоліт. Моряків довелося шукати безпосередньо у воді.

"Через несприятливі погодні умови та низьку видимість залучити вертоліт до рятувальної операції неможливо. На цей момент рятувальним суднам вдалося витягнути з води дев’ятьох живих людей і одне тіло", — зазначили у відомстві.

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Таким чином, із 13 членів екіпажу дев'ятьох вдалося врятувати, один загинув, а доля ще трьох залишається невідомою. Інформації про громадянство загиблого та зниклих моряків наразі немає.

Можливий удар дрона

Причину затоплення судна Khoryv поки офіційно не встановили. Водночас румунські медіа повідомляють, що торговельне судно могло зазнати удару безпілотника. На інцидент відреагував президент Румунії Нікушор Дан. Він назвав подію частиною ескалації з боку Росії. Однак офіційного підтвердження того, що судно затонуло саме внаслідок російської атаки, наразі немає.

За останні тижні в західній частині Чорного моря сталося кілька атак на торговельні судна. На тлі цих подій обставини загибелі Khoryv викликають особливе занепокоєння. Остаточну причину трагедії ще мають встановити.

Інший інцидент біля Румунії

Раніше, 14 жовтня, поблизу румунського міста Суліна стався інцидент із нафтовим танкером YARA J під прапором Коморських Островів. Екіпаж повідомив про можливий удар безпілотника, після якого на борту спалахнула пожежа. Моряки самостійно загасили вогонь. Усі 17 членів екіпажу залишилися неушкодженими. Судно прибуло з Туреччини та очікувало проходження Сулінським каналом для подальшого завантаження в одному з дунайських портів.

Румунська влада розпочала перевірку обставин інциденту, однак удар дрона офіційно не підтвердила. Міністр оборони Румунії Раду Міруце заявив, що військові радари не зафіксували безпілотника, який наближався до танкера. Водночас лідер Вільної профспілки моряків Румунії Адріан Міхалчою припустив, що судно могло прямувати до українських портів, а атака могла бути навмисною.

Як повідомляли Новини.LIVE, 3 жовтня російські війська атакували цивільне вантажне судно під прапором Ліберії, яке перебувало в одному з портів Одещини. Унаслідок удару загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

Також Новини.LIVE писали, що президент України Володимир Зелененький повідомив, що російські війська завдали удару двома дронами по цивільному судну під турецьким прапором, яке перевозило кукурудзу. Атака сталася в нейтральних водах. На борту перебували громадяни Азербайджану та Індії.