Горящее судно. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Чёрном море недалеко от побережья Румынии затонуло торговое судно, на борту которого находились украинцы. Спасатели вытащили из воды девять человек живыми и обнаружили тело одного погибшего. Еще трое членов экипажа числятся пропавшими без вести. Румынские СМИ предполагают, что причиной трагедии мог стать удар дрона.

Об этом сообщает Digi24, передает Новини.LIVE.

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Потонуло судно с украинцами

Утром 23 октября в Чёрном море у побережья Румынии произошла морская трагедия. Около 10:00 Румынское морское управление получило сигнал бедствия от торгового судна Khoryv ("Хорив"). Оно находилось за пределами территориальных вод страны, примерно в 13 морских милях (24 километрах) от порта Констанца. На борту судна под флагом Коморских островов находились 13 моряков. Среди них было десять граждан Украины и трое граждан Азербайджана.

После получения сигнала на помощь экипажу вышли спасательные суда Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM) и Министерства внутренних дел страны. Операцию осложнила погода. Из-за плохой видимости и неблагоприятных условий спасатели не смогли задействовать вертолёт. Моряков пришлось искать непосредственно в воде.

"Из-за неблагоприятных погодных условий и низкой видимости задействовать вертолёт в спасательной операции невозможно. На данный момент спасательным судам удалось вытащить из воды девять живых человек и одно тело", — отметили в ведомстве.

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Таким образом, из 13 членов экипажа девять удалось спасти, один погиб, а судьба ещё трёх остаётся неизвестной. Информации о гражданстве погибшего и пропавших моряков пока нет.

Возможный удар дрона

Причину затопления судна "Khoryv" пока официально не установили. В то же время румынские СМИ сообщают, что торговое судно могло подвергнуться удару беспилотника. На инцидент отреагировал президент Румынии Никушор Дан. Он назвал происшествие частью эскалации со стороны России. Однако официального подтверждения того, что судно затонуло именно в результате российской атаки, пока нет.

За последние недели в западной части Чёрного моря произошло несколько атак на торговые суда. На фоне этих событий обстоятельства гибели "Khoryv" вызывают особую тревогу. Окончательную причину трагедии ещё предстоит установить.

Еще один инцидент у берегов Румынии

Ранее, 14 октября, вблизи румынского города Сулина произошел инцидент с нефтяным танкером YARA J под флагом Коморских островов. Экипаж сообщил о возможном ударе беспилотника, после которого на борту вспыхнул пожар. Моряки самостоятельно потушили огонь. Все 17 членов экипажа остались невредимыми. Судно прибыло из Турции и ожидало прохождения по Сулинскому каналу для дальнейшей погрузки в одном из дунайских портов.

Румынские власти начали расследование обстоятельств инцидента, однако удар дрона официально не подтвердили. Министр обороны Румынии Раду Мируце заявил, что военные радары не зафиксировали беспилотника, приближавшегося к танкеру. В то же время лидер Свободного профсоюза моряков Румынии Адриан Михалчою предположил, что судно могло направляться в украинские порты, а атака могла быть преднамеренной.

Как сообщали Новини.LIVE, 3 октября российские войска атаковали гражданское грузовое судно под флагом Либерии, которое находилось в одном из портов Одесской области. В результате удара погиб матрос-моторист, ещё трое членов экипажа получили ранения.

Также Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска нанесли удар двумя дронами по гражданскому судну под турецким флагом, которое перевозило кукурузу. Атака произошла в нейтральных водах. На борту находились граждане Азербайджана и Индии.