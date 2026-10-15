Танкер YARA J біля Румунії: пожежа та можлива атака дрона

Судно YARA J. Фото: Marinetraffic

Нафтовий танкер YARA J під прапором Коморських Островів потрапив під удар безпілотника в територіальних водах Румунії. Після атаки на борту спалахнула пожежа, яку екіпаж загасив самостійно. Усі 17 моряків залишилися неушкодженими. Румунська влада перевіряє, чи справді судно атакував дрон.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на румунські ЗМІ.

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Атака на танкер

Увечері 14 жовтня поблизу румунського міста Суліна стався інцидент із танкером YARA J під прапором Коморських Островів. На борту перебували 17 моряків із Сирії, Індії та Ірану. Екіпаж повідомив про можливий удар безпілотника, після якого на судні спалахнула пожежа.

На момент події танкер перебував приблизно за дев'ять морських миль від Суліни. Він прибув із Туреччини та очікував сприятливої погоди для проходження Сулінським каналом. Судно було порожнім, а завантажити його планували в одному з портів Дунаю.

Моряки самостійно загасили пожежу. Ніхто з екіпажу не постраждав, двигуни залишилися справними. Після інциденту танкер мав вирушити до порту Констанца.

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Допомога морякам

За інформацією Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM), повідомлення про необхідність допомоги надійшло 14 жовтня о 20:25. Уже о 20:31 до танкера вирушило рятувальне судно SAR APOLLO. Однак невдовзі екіпаж повідомив, що пожежу ліквідовано й допомога більше не потрібна. Рятувальне судно повернулося, оскільки загрози людям не було.

Реакція Румунії

Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що ввечері 14 жовтня радари зафіксували групу повітряних цілей поблизу Чорного моря. О 20:04 дві з них увійшли до повітряного простору країни. Згодом контакт з однією ціллю втратили над морем. Водночас підтвердження того, що саме цей безпілотник влучив у танкер, поки немає. Міністр оборони Румунії Раду Міруце наголосив, що військові перевіряють усі обставини.

"Зараз проводиться перевірка атаки. На радарах Міністерства оборони не було помічено жодного дрона, що наближався до цього судна", — заявив Міруце.

Міністр також наголосив, що можливий удар по судну в територіальних водах Румунії був би надзвичайно серйозним інцидентом.

Навмисний удар

Лідер Вільної профспілки моряків Румунії Адріан Міхалчою припустив, що танкер міг прямувати до українських портів. Він також не виключив навмисної атаки.

"Схоже, це був навмисний напад на судно, яке, ймовірно, прямувало до України та на яке вперше напали в територіальних водах Румунії", — заявив Міхалчою.

Інші атаки на судна в Чорному морі

Раніше, дрони атакували два судна поблизу узбережжя Болгарії. Одне з них затонуло, а з іншого врятували всіх 15 членів екіпажу, серед яких були семеро українців і восьмеро громадян Азербайджану. П'ятьом морякам надали медичну допомогу через легкі поранення.

Йдеться про судно "Челсі 3", яке належить Україні, зареєстроване в Одесі та ходить під прапором Мальти. За словами прем'єр-міністра Болгарії Румена Радева, екіпаж повідомив про три повітряні дрони, які вдарили по палубі та борту судна. Друге судно затонуло приблизно за 17 морських миль на схід від Крапеца. З нього вдалося врятувати одну людину.

Як повідомляли Новини.LIVE, 3 жовтня російські війська атакували цивільне вантажне судно під прапором Ліберії, яке перебувало в одному з портів Одещини. Унаслідок удару загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

Також Новини.LIVE писали, що президент України Володимир Зелененький повідомив, що російські війська завдали удару двома дронами по цивільному судну під турецьким прапором, яке перевозило кукурудзу. Атака сталася в нейтральних водах. На борту перебували громадяни Азербайджану та Індії.