Танкер «YARA J» у берегов Румынии: пожар и возможное нападение с помощью дрона

Судно YARA J. Фото: Marinetraffic

Нефтяной танкер YARA J под флагом Коморских островов подвергся атаке беспилотника в территориальных водах Румынии. После атаки на борту вспыхнул пожар, который экипаж потушил самостоятельно. Все 17 моряков остались невредимыми. Румынские власти проверяют, действительно ли судно атаковал дрон.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на румынские СМИ.

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Атака на танкер

Вечером 14 октября вблизи румынского города Сулина произошел инцидент с танкером YARA J под флагом Коморских островов. На борту находились 17 моряков из Сирии, Индии и Ирана. Экипаж сообщил о возможном ударе беспилотника, после которого на судне вспыхнул пожар.

На момент происшествия танкер находился примерно в девяти морских милях от Сулины. Он прибыл из Турции и ожидал благоприятной погоды для прохождения по Сулинскому каналу. Судно было пустым, а загрузить его планировали в одном из портов Дуная.

Моряки самостоятельно потушили пожар. Никто из экипажа не пострадал, двигатели остались исправными. После инцидента танкер должен был отправиться в порт Констанца.

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Помощь морякам

По информации Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM), сообщение о необходимости помощи поступило 14 октября в 20:25. Уже в 20:31 к танкеру вышло спасательное судно SAR APOLLO. Однако вскоре экипаж сообщил, что пожар ликвидирован и помощь больше не требуется. Спасательное судно вернулось, поскольку угрозы для людей не было.

Реакция Румынии

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что вечером 14 октября радары зафиксировали группу воздушных целей вблизи Чёрного моря. В 20:04 две из них вошли в воздушное пространство страны. Впоследствии контакт с одной целью был утрачен над морем. В то же время подтверждения того, что именно этот беспилотник поразил танкер, пока нет. Министр обороны Румынии Раду Мируце подчеркнул, что военные проверяют все обстоятельства.

"Сейчас проводится расследование атаки. На радарах Министерства обороны не было замечено ни одного дрона, приближавшегося к этому судну", — заявил Мируце.

Министр также подчеркнул, что возможный удар по судну в территориальных водах Румынии стал бы чрезвычайно серьезным инцидентом.

Преднамеренный удар

Лидер Свободного профсоюза моряков Румынии Адриан Михалчою предположил, что танкер мог направляться в украинские порты. Он также не исключил преднамеренной атаки.

"Похоже, это было преднамеренное нападение на судно, которое, вероятно, направлялось в Украину и на которое впервые напали в территориальных водах Румынии", — заявил Михалчою.

Другие атаки на суда в Чёрном море

Ранее дроны атаковали два судна у побережья Болгарии. Одно из них затонуло, а с другого спасли всех 15 членов экипажа, среди которых были семеро украинцев и восемь граждан Азербайджана. Пятерым морякам оказали медицинскую помощь в связи с легкими ранениями.

Речь идет о судне "Челси 3", которое принадлежит Украине, зарегистрировано в Одессе и ходит под флагом Мальты. По словам премьер-министра Болгарии Румена Радева, экипаж сообщил о трех воздушных дронах, которые нанесли удары по палубе и борту судна. Второе судно затонуло примерно в 17 морских милях к востоку от Крапеца. С него удалось спасти одного человека.

Как сообщали Новини.LIVE, 3 октября российские войска атаковали гражданское грузовое судно под флагом Либерии, которое находилось в одном из портов Одесской области. В результате удара погиб матрос-моторист, ещё трое членов экипажа получили ранения.

Также Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зелененький сообщил, что российские войска нанесли удар двумя дронами по гражданскому судну под турецким флагом, которое перевозило кукурузу. Атака произошла в нейтральных водах. На борту находились граждане Азербайджана и Индии.