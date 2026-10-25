Російський дрон в небі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські дрони дедалі частіше становлять загрозу не лише для Одещини, а й для сусідніх країн. Безпілотники порушують повітряний простір Молдови та Румунії, а в Чорному морі під ударом опиняються цивільні судна. Через це питання спільного захисту неба й морських шляхів стає дедалі важливішим для всього регіону.

Про це в ефірі Radio NV розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Новини.LIVE.

Реклама

Дрони біля Одещини

Росія поступово розширює територію своїх повітряних атак. Спочатку ракети та безпілотники лише наближалися до кордонів Молдови й Румунії. Згодом вони почали порушувати повітряний простір цих держав. На думку речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, такі випадки не можна пояснювати лише випадковими відхиленнями від маршруту. Він переконаний, що Росія свідомо створює загрозу сусіднім країнам.

"Це не про те, що летить до Ізмаїла і випадково потрапив на територію Румунії або Молдови. Ні, це летить до Румунії, це летить до Молдови", — наголосив Сергій Братчук.

Реклама

Загроза сусідам

Черговим прикладом став російський ударний безпілотник, про який повідомила президентка Молдови Майя Санду. За її інформацією, дрон порушив повітряний простір країни та впав неподалік житлових будинків і енергетичного об'єкта. Братчук вважає, що Росія вже не просто перевіряє реакцію сусідніх держав, а створює безпосередню небезпеку для їхнього населення.

Читайте також:

"Це вже загрози, прямі безпосередні загрози нашим державним союзникам і партнерам", — зазначив речник УДА.

Реклама

Спільний захист неба

На думку Братчука, Україні, Молдові та Румунії необхідно домовитися про спільні дії проти російських повітряних загроз. Румунія має більше технічних можливостей для протидії дронам, тоді як Молдова потребує додаткової підтримки. Водночас українські сили продовжують знищувати безпілотники, які можуть становити небезпеку і для сусідніх держав. Однак окремих дій кожної країни недостатньо.

"Все-таки має бути алгоритм спільної взаємодії, спільного захисту, спільної оборони цих питань. Тобто так, Україна багато чого збиває, буде збивати те, що вийде, можливо, до Молдови і Румунії, але має бути якийсь єдиний алгоритм і процес", — пояснив Братчук.

Реклама

Небезпека в морі

Окремою проблемою залишається безпека цивільного судноплавства в Чорному морі. Болгарія, Румунія та Туреччина створили спільну групу для боротьби з морськими мінами. Проте Братчук поки не бачить достатніх результатів такої співпраці. Він наголосив, що через бойові дії повноцінне розмінування моря залишається складним завданням. Водночас міни продовжують загрожувати суднам, зокрема поблизу морських шляхів до українських портів.

"Я поки що не бачу, можливо, не всієї інформації від військового командування, якоїсь такої спільної, результативної протидії мінуванню Чорного моря", — сказав речник.

Реклама

Атаки на судна

Крім мін, небезпеку для кораблів становлять російські морські та повітряні дрони. Братчук наголосив, що від таких атак страждають цивільні екіпажі, до складу яких входять громадяни різних держав. Особливу увагу він звернув на Туреччину, яка має потужні військово-морські сили та могла б відігравати важливу роль у захисті судноплавства. Водночас речник визнав, що не має повної інформації про маршрути російських безпілотників у цьому районі.

"Що стосується повітряних ударних дронів, це ж не перша ситуація і далеко не остання. Ми це теж маємо прекрасно розуміти", — попередив Братчук.

Реклама

Оборона Чорного моря

Братчук переконаний, що без спільної системи захисту загроза для чорноморських держав зберігатиметься. Йдеться не лише про збиття безпілотників, а й про захист цивільних суден та протидію морським мінам. На його думку, Румунія, Болгарія й Туреччина мають посилювати співпрацю, адже російські атаки вже виходять за межі українських територіальних вод.

"А що до Румунії, Болгарії, то очевидно, дійсно має бути спільний захист", — підсумував речник Української добровольчої армії.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські військові намагаються по-новому маскувати свої кораблі, змінюючи їхнє звичне забарвлення. На корпусах з’являються незвичні малюнки, чорні ділянки та контрастні кольори. Такі рішення мають ускладнити виявлення суден, однак ефективність цього способу маскування викликає сумніви.

Також Новини.LIVE писали, що українські військові продовжують руйнувати систему, яку Росія використовує для навігації та планування атак у Чорному морі. Ураження ретрансляторів може ускладнити роботу російських безпілотників. Водночас Україна розвиває можливості морських дронів, а Чорноморський флот РФ готується до нових ударів.