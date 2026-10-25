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Главная Одесса Дроновые атаки на Одесчину: РФ угрожает соседним странам

Дроновые атаки на Одесчину: РФ угрожает соседним странам

Ua ru
25 октября 2026 09:15
Одесская область и соседние страны под угрозой: что меняется в результате атак РФ росСМИ
Российский дрон в небе. Фото иллюстративное: российские СМИ

Российские дроны всё чаще представляют угрозу не только для Одесской области, но и для соседних стран. Беспилотники нарушают воздушное пространство Молдовы и Румынии, а в Чёрном море под ударом оказываются гражданские суда. Поэтому вопрос совместной защиты воздушного пространства и морских путей становится всё более важным для всего региона.

Об этом в эфире Radio NV рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

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Дроны у границ Одесской области

Россия постепенно расширяет территорию своих воздушных атак. Сначала ракеты и беспилотники лишь приближались к границам Молдовы и Румынии. Впоследствии они начали нарушать воздушное пространство этих государств. По мнению пресс-секретаря Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, такие случаи нельзя объяснять лишь случайными отклонениями от маршрута. Он убежден, что Россия сознательно создает угрозу соседним странам.

"Речь не о том, что летит в Измаил и случайно попал на территорию Румынии или Молдовы. Нет, это летит в Румынию, это летит в Молдову", — подчеркнул Сергей Братчук.

Угроза соседям

Очередным примером стал российский ударный беспилотник, о котором сообщила президент Молдовы Майя Санду. По её информации, дрон нарушил воздушное пространство страны и упал недалеко от жилых домов и энергетического объекта. Братчук считает, что Россия уже не просто проверяет реакцию соседних государств, а создает непосредственную опасность для их населения.

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"Это уже угрозы, прямые непосредственные угрозы нашим государственным союзникам и партнерам", — отметил представитель УДА.

Совместная защита неба

По мнению Братчука, Украине, Молдове и Румынии необходимо договориться о совместных действиях против российских воздушных угроз. Румыния обладает большими техническими возможностями для противодействия дронам, тогда как Молдова нуждается в дополнительной поддержке. В то же время украинские силы продолжают уничтожать беспилотники, которые могут представлять опасность и для соседних государств. Однако отдельных действий каждой страны недостаточно.

"Все-таки должен быть алгоритм совместного взаимодействия, совместной защиты, совместной обороны в этих вопросах. То есть да, Украина многое сбивает, будет сбивать то, что, возможно, долетит до Молдовы и Румынии, но должен быть какой-то единый алгоритм и процесс", — пояснил Братчук.

Опасность в море

Отдельной проблемой остается безопасность гражданского судоходства в Чёрном море. Болгария, Румыния и Турция создали совместную группу по борьбе с морскими минами. Однако Братчук пока не видит достаточных результатов такого сотрудничества. Он подчеркнул, что из-за боевых действий полноценное разминирование моря остается сложной задачей. В то же время мины продолжают угрожать судам, в частности вблизи морских путей к украинским портам.

"Я пока не вижу — возможно, не располагая всей информацией от военного командования — какого-то совместного, результативного противодействия минированию Черного моря", — сказал пресс-секретарь.

Атаки на суда

Помимо мин, опасность для кораблей представляют российские морские и воздушные дроны. Братчук подчеркнул, что от таких атак страдают гражданские экипажи, в состав которых входят граждане разных государств. Особое внимание он обратил на Турцию, которая располагает мощными военно-морскими силами и могла бы играть важную роль в защите судоходства. В то же время пресс-секретарь признал, что не располагает полной информацией о маршрутах российских беспилотников в этом районе.

"Что касается ударных беспилотников, это же не первая ситуация и далеко не последняя. Мы это тоже должны прекрасно понимать", — предупредил Братчук.

Оборона Черного моря

Братчук убежден, что без совместной системы защиты угроза для черноморских государств будет сохраняться. Речь идет не только о сбивании беспилотников, но и о защите гражданских судов и противодействии морским минам. По его мнению, Румыния, Болгария и Турция должны усиливать сотрудничество, ведь российские атаки уже выходят за пределы украинских территориальных вод.

"Что касается Румынии и Болгарии, то, очевидно, действительно должна быть совместная защита", — подытожил представитель Украинской добровольческой армии.

Как сообщали Новини.LIVE, российские военные пытаются по-новому маскировать свои корабли, меняя их привычную окраску. На корпусах появляются необычные рисунки, черные участки и контрастные цвета. Такие решения должны затруднить обнаружение судов, однако эффективность этого способа маскировки вызывает сомнения.

Также Новини.LIVE писали, что украинские военные продолжают разрушать систему, которую Россия использует для навигации и планирования атак в Черном море. Поражение ретрансляторов может затруднить работу российских беспилотников. В то же время Украина развивает возможности морских дронов, а Черноморский флот РФ готовится к новым ударам.

Одесса Молдова Черное море Румыния Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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