Флот РФ в Чёрном море: Плетенчук о кораблях и авиации

Запуск ракеты с корабля. Фото иллюстративное: российские СМИ

Российские военные корабли уже несколько месяцев избегают выхода в Чёрное море, однако угроза со стороны РФ сохраняется. Оккупанты держат основные силы в Новороссийске, а их авиация продолжает патрулировать акваторию. В то же время ремонтные базы в оккупированном Крыму фактически не могут полноценно работать из-за угрозы украинских ударов.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

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Ремонт кораблей в Крыму

Во временно оккупированном Крыму у россиян до сих пор есть ремонтные мощности для обслуживания военных кораблей. Однако использовать их по назначению становится все сложнее. Российское командование понимает, что корабли на стоянках могут стать целями для украинских ударов.

"Соответствующая ремонтная база есть, но это как пустая СТО. Она вроде бы есть, и даже персонал туда ходит на работу. Но въезд заминирован. Поэтому особо желающих зайти в Крым и что-то там отремонтировать нет", — пояснил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, в Крыму фактически не осталось безопасных мест для длительного пребывания российских кораблей. Похожая ситуация складывается и на других базах, где у оккупантов есть возможности для ремонта, но они не могут полноценно ими пользоваться.

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Основной базой для остатков российского Черноморского флота остается Новороссийск. Порт имеет укрепленный оборонительный периметр, достаточную глубину и причалы для размещения большого количества военных кораблей. В то же время информацию об использовании Очамчиры в оккупированной Абхазии в качестве полноценной базы Черноморского флота представитель ВМС не подтвердил. По его словам, россияне вкладывали средства в её обустройство, но гавань не приспособлена для крупных боевых кораблей.

"Это, по сути, база, которую можно было бы использовать, например, для нужд морской охраны ФСБ РФ. Таков ее масштаб. Поэтому сказать, что она играет какую-то роль, — нет", — отметил Плетенчук.

В Новороссийске россияне постоянно меняют места стоянки кораблей. Это необходимо, чтобы затруднить их обнаружение и поражение. Ведь судно, которое долго остается у одного причала, становится более доступной целью.

Закрытое море

Российские надводные ракетоносцы уже около пяти месяцев не рискуют выходить в Черное море. По словам представителя ВМС, главная причина такого поведения — угроза уничтожения кораблей украинскими силами. Оккупанты предпочитают оставаться в защищенных гаванях и даже запускать ракеты непосредственно из портов. В то же время такая тактика создает дополнительные риски для самих россиян.

"Говорят, что в Чёрном море топят российские корабли. И до них эти слухи дошли. Поэтому они, видимо, решили, что даже ракеты лучше запускать из собственной гавани, несмотря на то, что если она взорвется, то там мало кому не покажется", — рассказал Плетенчук.

Однако это не означает, что Россия полностью утратила возможность использовать морские ракетоносцы. Российские подводные лодки сейчас практически не задействованы в ракетных атаках. По словам пресс-секретаря, они не осуществляют пусков из гаваней и также не выходят в море.

Российская авиация над морем

Несмотря на ограниченную активность кораблей, российская авиация продолжает действовать над Черным морем. Самолеты и вертолеты совершают дневные и ночные вылеты, патрулируют акваторию и периодически наносят удары. Также оккупанты постоянно используют разведывательные и ударные беспилотники. В то же время российские пилоты стараются держаться на значительном расстоянии от украинских средств поражения.

"Авиация присутствует круглосуточно. Это и дневные, и ночные вылеты, патрулирование и периодические нанесения ударов. Но она, несмотря на то, что представляет угрозу для акватории, держится подальше", — пояснил представитель ВМС.

По его словам, российская авиация часто наносит удары с расстояния более 100 километров. Украинские военные, со своей стороны, уже неоднократно уничтожали вражеские вертолеты, в частности с помощью морских дронов.

Беспилотники РФ в Черном море

Россия продолжает использовать беспилотники для разведки, наблюдения и патрулирования морской акватории. Однако существенных изменений в применении этих систем в последнее время не произошло. По словам Плетенчука, оккупанты используют уже известные типы дронов, которые находятся на вооружении не первый год. Часть таких аппаратов украинские военные регулярно уничтожают, особенно когда они приближаются к материковой территории Украины.

"На самом деле здесь ситуация остается неизменной уже длительное время. Над морем, в акватории, они тоже ведут разведку, наблюдение, патрулирование", — отметил Плетенчук.

Пресс-секретарь добавил, что в ходе полномасштабного вторжения украинские силы также успешно применяли беспилотники оперативно-тактического уровня. Противостояние дронов в Черноморском регионе продолжается постоянно.

Как сообщали Новини.LIVE, российские военные пытаются по-новому маскировать свои корабли, меняя их привычную окраску. На корпусах появляются необычные рисунки, черные участки и контрастные цвета. Такие решения призваны затруднить обнаружение судов, однако эффективность этого способа маскировки вызывает сомнения.

Также Новини.LIVE писали, что украинские военные продолжают разрушать систему, которую Россия использует для навигации и планирования атак в Черном море. Поражение ретрансляторов может затруднить работу российских беспилотников. В то же время Украина развивает возможности морских дронов, а Черноморский флот РФ готовится к новым ударам.