Протимінний корабель ВМС ЗСУ. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Чорне море залишається одним із найнебезпечніших регіонів для цивільного судноплавства. Від початку року під удари потрапили понад 570 суден, загинули щонайменше 40 моряків. Росія продовжує атакувати торговельні кораблі та розвиває власні морські безпілотники. Водночас Україна посилює співпрацю із сусідніми країнами у сфері морської безпеки.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Скільки суден уразили в Чорному морі

Британське видання Financial Times 25 жовтня опублікувало матеріал про небезпеку для судноплавства в Чорному морі. За даними компанії з морської безпеки Ambrey, протягом 2026 року під удари потрапили понад 570 суден. Міжнародна морська організація повідомила про щонайменше 40 загиблих моряків. Для порівняння, у районі Ормузької протоки підтверджено 24 смерті.

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук припустив, що наведена статистика охоплює всі втрати в регіоні, зокрема й російські. Він нагадав, що Росія сама розпочала бойові дії на морі, але згодом зазнала значних втрат від українських ударів.

"У мене є таке відчуття, що рахували всі втрати. І в цій ситуації, повертаючись до кампанії, яку розв'язала Російська Федерація в Чорному морі, варто зауважити, що для самої Росії наслідки цієї кампанії були досить негативними", — зазначив Плетенчук.

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Водночас речник не підтвердив точну кількість уражених суден і загиблих моряків. За його оцінкою, йдеться саме про загальну статистику, а не лише про втрати українського судноплавства.

Чим відрізняються удари по суднах

Плетенчук наголосив, що між українськими та російськими ударами по суднах є принципова різниця. За його словами, Україна атакує судна, які незаконно перебувають у її водах або перебувають під санкціями. Натомість російські війська завдають ударів по цивільних кораблях, які законно заходять до українських портів.

"Ті судна, по яких били росіяни, перебували в акваторії нашого територіального моря на абсолютно законних підставах з дотриманням усіх вимог міжнародного морського права і чинного законодавства України. Оце вся різниця", — пояснив речник ВМС.

Він додав, що бойові дії в Азово-Чорноморському регіоні тривають уже майже п'ять років. Через це рівень небезпеки та масштаб атак тут можуть бути вищими, ніж в інших морських регіонах світу.

Російські морські дрони

Росія продовжує розробляти власні морські безпілотники та вже застосовує їх для атак. За словами Плетенчука, протягом цього року українські військові неодноразово стикалися з такою загрозою та відбивали удари. Водночас досі немає остаточної інформації, чи використовували росіяни подібні апарати для атак на судна за межами українських вод. Обставини пошкодження або знищення окремих кораблів ще з'ясовують.

"Можна точно підтвердити, що вони у них є, що вони їх, звісно, розробляють і вони їх застосовують. Фактично цього року були спроби завдання ударів за рахунок таких дронів", — повідомив Плетенчук.

Раніше Росія активно рекламувала різні моделі морських безпілотників. Загалом йшлося приблизно про півтора десятка розробок. Однак скільки з них зараз реально використовують, речник уточнити не зміг. Серед відомих прикладів він згадав російський морський дрон "Сарган-3000", який українським військовим вдалося знищити. Також подібні загрози фіксували під час відбиття атак на порти Великої Одеси.

Співпраця із сусідами

Україна продовжує співпрацювати з Румунією, Болгарією та Туреччиною у сфері морської безпеки. Особливу увагу приділяють обміну бойовим досвідом, використанню безпілотників і спільним навчанням. Плетенчук розповів, що українські військові вже брали участь у кількох навчаннях у Румунії. Там вони ділилися досвідом морської піхоти та застосування безпілотних систем. За його словами, сучасні способи ведення війни іноді дивують іноземних партнерів.

"Досвід наш є унікальним. І, звісно, це те, що не можна придбати за гроші тут і зараз. Він лише набувається. Іноді дуже високою ціною. Тому нам дійсно є чим поділитися з партнерами", — наголосив речник.

Військова співпраця з Туреччиною

Крім того, Україна продовжує співпрацю з Туреччиною. Зараз ця країна будує кораблі для українських Військово-морських сил. Також використовуються турецькі безпілотники. Водночас речник уточнив, що у відносинах із Туреччиною Україна насамперед виступає замовником військової техніки.

"Гості з Турецької Республіки були присутні фактично на всіх наших навчаннях Військово-морських сил під час повномасштабного вторгнення. Тому можна це назвати теж обміном, тому що вони можуть побачити, як ми працюємо, що ми робимо", — зазначив Плетенчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують атакувати Одещину з повітря та моря, намагаючись завдати шкоди портовій інфраструктурі й цивільному судноплавству. Україна посилює захист узбережжя та водночас завдає ударів по військових об’єктах РФ. Останні атаки показали, що російські кораблі та порти також залишаються вразливими.

Також Новини.LIVE писали, що російські військові кораблі вже кілька місяців уникають виходу в Чорне море, однак загроза з боку РФ залишається. Окупанти тримають основні сили в Новоросійську, а їхня авіація продовжує патрулювати акваторію. Водночас ремонтні бази в окупованому Криму фактично не можуть повноцінно працювати через загрозу українських ударів.