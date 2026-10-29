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Главная Одесса В Чёрном море растёт опасность: какие угрозы создаёт РФ

В Чёрном море растёт опасность: какие угрозы создаёт РФ

Ua ru
29 октября 2026 09:17
Эксклюзив
Нападения на суда в Чёрном море: Плетенчук об угрозах со стороны РФ Генштаб ВСУ
Противоминный корабль ВМС ВСУ. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Черное море остается одним из самых опасных регионов для гражданского судоходства. С начала года под обстрел попали более 570 судов, погибли не менее 40 моряков. Россия продолжает атаковать торговые корабли и развивает собственные морские беспилотники. В то же время Украина усиливает сотрудничество с соседними странами в сфере морской безопасности.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Сколько судов было поражено в Чёрном море

Британское издание Financial Times 25 октября опубликовало материал об опасности для судоходства в Чёрном море. По данным компании по морской безопасности Ambrey, в течение 2026 года под удары попали более 570 судов. Международная морская организация сообщила о как минимум 40 погибших моряках. Для сравнения: в районе Ормузского пролива подтверждено 24 случая гибели.

Пресс-секретарь Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук предположил, что приведенная статистика охватывает все потери в регионе, в том числе и российские. Он напомнил, что Россия сама начала боевые действия на море, но впоследствии понесла значительные потери от украинских ударов.

"У меня есть такое ощущение, что учитывались все потери. И в этой ситуации, возвращаясь к кампании, развязанной Российской Федерацией в Черном море, стоит отметить, что для самой России последствия этой кампании были достаточно негативными", — отметил Плетенчук.

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В то же время пресс-секретарь не подтвердил точное количество пораженных судов и погибших моряков. По его оценке, речь идет именно об общей статистике, а не только о потерях украинского судоходства.

Чем отличаются удары по судам

Плетенчук подчеркнул, что между украинскими и российскими ударами по судам есть принципиальная разница. По его словам, Украина атакует суда, которые незаконно находятся в ее водах или подпадают под санкции. В то же время российские войска наносят удары по гражданским кораблям, которые законно заходят в украинские порты.

"Те суда, по которым били россияне, находились в акватории нашего территориального моря на абсолютно законных основаниях с соблюдением всех требований международного морского права и действующего законодательства Украины. Вот и вся разница", — пояснил представитель ВМС.

Он добавил, что боевые действия в Азово-Черноморском регионе продолжаются уже почти пять лет. Из-за этого уровень опасности и масштаб атак здесь могут быть выше, чем в других морских регионах мира.

Российские морские дроны

Россия продолжает разрабатывать собственные морские беспилотники и уже применяет их для атак. По словам Плетенчука, в течение этого года украинские военные неоднократно сталкивались с такой угрозой и отражали удары. В то же время до сих пор нет окончательной информации о том, использовали ли россияне подобные аппараты для атак на суда за пределами украинских вод. Обстоятельства повреждения или уничтожения отдельных кораблей еще выясняются.

"Можно точно подтвердить, что они у них есть, что они, конечно, разрабатывают их и применяют. Фактически в этом году были попытки нанесения ударов с помощью таких дронов", — сообщил Плетенчук.

Ранее Россия активно рекламировала различные модели морских беспилотников. Всего речь шла примерно о полутора десятках разработок. Однако сколько из них сейчас реально используются, пресс-секретарь уточнить не смог. Среди известных примеров он упомянул российский морской дрон "Сарган-3000", который украинским военным удалось уничтожить. Также подобные угрозы фиксировались во время отражения атак на порты Большой Одессы.

Сотрудничество с соседями

Украина продолжает сотрудничать с Румынией, Болгарией и Турцией в сфере морской безопасности. Особое внимание уделяется обмену боевым опытом, использованию беспилотников и совместным учениям. Плетенчук рассказал, что украинские военные уже принимали участие в нескольких учениях в Румынии. Там они делились опытом морской пехоты и применения беспилотных систем. По его словам, современные способы ведения войны иногда удивляют иностранных партнеров.

"Наш опыт уникален. И, конечно, это то, что нельзя купить за деньги здесь и сейчас. Его можно только приобрести. Иногда очень дорогой ценой. Поэтому нам действительно есть чем поделиться с партнерами", — подчеркнул пресс-секретарь.

Военное сотрудничество с Турцией

Кроме того, Украина продолжает сотрудничество с Турцией. Сейчас эта страна строит корабли для украинских Военно-морских сил. Также используются турецкие беспилотники. В то же время пресс-секретарь уточнил, что в отношениях с Турцией Украина прежде всего выступает заказчиком военной техники.

"Гости из Турецкой Республики присутствовали фактически на всех наших учениях Военно-морских сил во время полномасштабного вторжения. Поэтому это тоже можно назвать обменом, ведь они могут увидеть, как мы работаем, что мы делаем", — отметил Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают атаковать Одесскую область с воздуха и моря, пытаясь нанести ущерб портовой инфраструктуре и гражданскому судоходству. Украина усиливает защиту побережья и одновременно наносит удары по военным объектам РФ. Последние атаки показали, что российские корабли и порты также остаются уязвимыми.

Также Новини.LIVE писали, что российские военные корабли уже несколько месяцев избегают выхода в Чёрное море, однако угроза со стороны РФ сохраняется. Оккупанты держат основные силы в Новороссийске, а их авиация продолжает патрулировать акваторию. В то же время ремонтные базы в оккупированном Крыму фактически не могут полноценно работать из-за угрозы украинских ударов.

Одесса Черное море порт Одесский порт Новости Одессы Дмитрий Плетенчук
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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