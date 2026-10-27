Ремонт кораблів РФ у Криму: Плетенчук назвав проблему

Великий десантний корабель РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія має труднощі з ремонтом військових кораблів в окупованому Криму. Щоб повноцінно відремонтувати судно, його потрібно підняти з води або завести в спеціальний док, де можна працювати з підводною частиною корпусу. Однак через загрозу українських ударів окупанти не наважуються це робити.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

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Ремонт кораблів у Криму

Росіяни не можуть повноцінно ремонтувати свої військові кораблі в окупованому Криму. Для обслуговування корпусу судно необхідно поставити в док. Однак там воно стає більш вразливим до ударів. Тому окупанти обмежуються роботами, які можна виконати без такого ремонту.

"Для того, щоб повноцінно корпус, наприклад, корабля або судно обслуговувати, звісно, треба ставати в док. Так чи інакше, таких можливостей станом на зараз вони не мають. Суто технічно це можливо, але з точки зору збереження корабельно-катерного складу вони собі цього дозволити не можуть", — пояснив Дмитро Плетенчук.

Активність російського флоту

Протягом останнього тижня ситуація в Чорному та Азовському морях суттєво не змінилася. Російські кораблі та підводні човни не виходили на бойове чергування. Водночас окупанти продовжують використовувати ракетоносії, не залишаючи гавані.

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"У цьому місяці було два застосування носіїв, відбувалися вони без виходів у море. Це стало сталою практикою — запускати просто з гавані. Звісно, це небезпечно, але ворог вбачає більше ризику, якщо він взагалі вийде в море", — зазначив речник ВМС.

Російська авіація над морем

Попри відсутність кораблів, росіяни продовжують використовувати авіацію. Переважно вона патрулює морську територію, стежить за ситуацією та охороняє водний район. Водночас літаки здебільшого не залишають повітряного простору над окупованими територіями. Натомість активніше ворог застосовує розвідувальні безпілотники.

"Вони заходять і в повітряний простір над територіальним морем, і можуть навіть заходити з моря на суходіл. І незважаючи на те, що їх збивають, все одно періодично ми їх тут бачимо, тому що ворог намагається вести розвідку", — розповів Плетенчук.

Використання Кримського мосту

Росіяни не використовують Кримський міст на повну потужність для військової логістики. Значну частину вантажного транспорту спрямовують суходолом. За словами Плетенчука, ймовірно, для вантажівок діють обмеження. Також окупанти не наважуються перевозити мостом важку бронетехніку та великі обсяги пального.

"Міст повною мірою вони для цього не використовують, стосується залізничних перевезень так само. Тут не спостерігається якихось змін", — зазначив він.

Охорона Кримського мосту

Окупанти продовжують посилено охороняти Кримський міст. Для цього використовують протиповітряну оборону, контролюють прилеглу акваторію та перевіряють транспорт на суходолі. До охорони залучені різні військові підрозділи та спецслужби. Однак нових способів захисту росіяни, за оцінкою речника, практично не мають.

"Вони приділили увагу й охороні водного району навколо мосту доволі велику. Це, звісно, і ППО, і перепускний режим на суходолі. Було задіяно багато різноманітних підрозділів і спеціальних служб поліції, тому, як на мене, вигадати щось нове тут доволі складно", — підсумував Дмитро Плетенчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують атакувати Одещину з повітря та моря, намагаючись завдати шкоди портовій інфраструктурі й цивільному судноплавству. Україна посилює захист узбережжя та водночас завдає ударів по військових об’єктах РФ. Останні атаки показали, що російські кораблі та порти також залишаються вразливими.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області ворог застосовує реактивні дрони та намагається тримати регіон у постійній напрузі. Водночас Сили оборони посилюють боротьбу з атакими РФ. Окрему увагу приділяють знищенню носіїв ракет і роботі російської авіації в окупованому Криму.