Ремонт кораблей РФ в Крыму: Плетенчук указал на проблему

Крупный десантный корабль РФ. Фото иллюстративное: российские СМИ

У России возникают трудности с ремонтом военных кораблей в оккупированном Крыму. Чтобы полностью отремонтировать судно, его нужно поднять из воды или поставить в специальный док, где можно работать с подводной частью корпуса. Однако из-за угрозы украинских ударов оккупанты не решаются это делать.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь ВМС Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

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Ремонт кораблей в Крыму

Россияне не могут полноценно ремонтировать свои военные корабли в оккупированном Крыму. Для обслуживания корпуса судно необходимо поставить в док. Однако там оно становится более уязвимым для ударов. Поэтому оккупанты ограничиваются работами, которые можно выполнить без такого ремонта.

"Для того чтобы полноценно обслуживать корпус, например, корабля или судна, конечно, нужно ставить его в док. Так или иначе, таких возможностей на данный момент у них нет. С чисто технической точки зрения это возможно, но с точки зрения сохранения корабельно-катерного состава они себе этого позволить не могут", — пояснил Дмитрий Плетенчук.

Активность российского флота

В течение последней недели ситуация в Черном и Азовском морях существенно не изменилась. Российские корабли и подводные лодки не выходили на боевое дежурство. В то же время оккупанты продолжают использовать ракетоносцы, не покидая гавани.

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"В этом месяце было два случая применения ракетоносцев, они происходили без выхода в море. Это стало постоянной практикой — запускать ракеты прямо из гавани. Конечно, это опасно, но враг видит больший риск, если он вообще выйдет в море", — отметил представитель ВМС.

Российская авиация над морем

Несмотря на отсутствие кораблей, россияне продолжают использовать авиацию. В основном она патрулирует морскую территорию, следит за ситуацией и охраняет водный район. При этом самолеты в большинстве случаев не покидают воздушное пространство над оккупированными территориями. Зато враг активнее применяет разведывательные беспилотники.

"Они заходят и в воздушное пространство над территориальными водами, и могут даже заходить с моря на сушу. И несмотря на то, что их сбивают, мы все равно периодически видим их здесь, потому что враг пытается вести разведку", — рассказал Плетенчук.

Использование Крымского моста

Россияне не используют Крымский мост на полную мощность для военной логистики. Значительную часть грузового транспорта направляют по суше. По словам Плетенчука, вероятно, для грузовиков действуют ограничения. Также оккупанты не решаются перевозить по мосту тяжелую бронетехнику и большие объемы топлива.

"Мост в полной мере они для этого не используют, то же самое касается железнодорожных перевозок. Здесь не наблюдается каких-либо изменений", — отметил он.

Охрана Крымского моста

Оккупанты продолжают усиленно охранять Крымский мост. Для этого используют противовоздушную оборону,контролируют прилегающую акваторию и проверяют транспорт на суше. К охране привлечены различные военные подразделения и спецслужбы. Однако новых способов защиты у россиян, по оценке пресс-секретаря, практически нет.

"Они уделили довольно большое внимание и охране водного района вокруг моста. Это, конечно, и ПВО, и режим пропуска на суше. Было задействовано много разнообразных подразделений и специальных служб полиции, поэтому, на мой взгляд, придумать что-то новое здесь довольно сложно", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают атаковать Одесскую область с воздуха и моря, пытаясь нанести ущерб портовой инфраструктуре и гражданскому судоходству. Украина усиливает защиту побережья и одновременно наносит удары по военным объектам РФ. Последние атаки показали, что российские корабли и порты также остаются уязвимыми.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области враг применяет реактивные дроны и пытается держать регион в постоянном напряжении. В то же время Силы обороны активизируют борьбу с атаками РФ. Особое внимание уделяют уничтожению ракетных носителей и деятельности российской авиации в оккупированном Крыму.