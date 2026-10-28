Кримський міст. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія посилює захист Кримського мосту та стягує до нього додаткові сили протиповітряної оборони. Окупанти також намагаються захистити споруду від атак із моря. Для цього ворог використовує різні засоби охорони та постійно змінює систему оборони. Більшість таких заходів росіяни запроваджують після попередніх українських ударів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

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Знищення Кримського мосту

Кримський міст залишається важливим об'єктом для Росії, тому окупанти намагаються захистити його від нових українських атак. Водночас українські військові шукають нові способи ураження російських об'єктів, а конкретні плани не розголошують, щоб зберегти елемент несподіванки. Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук наголосив, що не всі деталі майбутніх операцій варто розкривати публічно.

"Я впевнений, що ніхто не розголошуватиме ці події, тому що деякі речі мають залишатися сюрпризом", — зазначив він.

Як Росія посилює захист мосту

Росіяни стягують до Кримського мосту додаткові засоби протиповітряної оборони та намагаються захистити споруду з боку моря. Також окупанти використовують бойових дельфінів для охорони об'єктів у воді. Однак, за оцінкою Плетенчука, їхня роль більше пов'язана з престижем, ніж із практичною ефективністю. Речник ВМС пояснив, що російська оборона значною мірою спирається на досвід попередніх атак. Водночас українські військові продовжують шукати нові способи подолання захисту противника.

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"Будь-які заходи, пов'язані з обороною цього об'єкта, як правило, базуються на негативному досвіді, отриманому під час попередньої атаки. А ми, звісно, завжди шукаємо якісь нові способи", — сказав Плетенчук.

Кораблі РФ у Чорному морі

Російські військові кораблі вже понад п'ять місяців не виходять із бази в Новоросійську. Попри це, окупанти продовжують атакувати Україну крилатими ракетами "Калібр", запускаючи їх безпосередньо з гавані. За словами речника ВМС, ситуація в Чорному морі залишається відносно стабільною. Російський флот не демонструє помітної активності у відкритому морі, однак загроза ракетних ударів зберігається.

"Що стосується оперативної обстановки, тут різких змін ситуація не зазнала. Ворожі кораблі залишаються в пункті базування в Новоросійську, виходи в море не відмічаються", — пояснив Плетенчук.

Втрати Чорноморського флоту

Російський флот, який на початку повномасштабного вторгнення планував висадити десант на узбережжі Одеси, тепер змушений переховувати свої кораблі. Водночас твердження про те, що РФ втратила вже 60% свого флоту, Дмитро Плетенчук не підтвердив. За його словами, втрати становлять близько 40%. При цьому частина кораблів, які залишаються у строю, вже неодноразово зазнавала пошкоджень.

"Я б настільки позитивні зміни не міг підтвердити. Втрати на рівні 40%, так, але це теж дуже багато. Враховуючи те, що це флот, який збирався висаджувати десант на узбережжі Одеси, а зараз він фактично вимушений ховатися", — наголосив речник.

Запуски ракет із гавані

Попри відсутність виходів у море, росіяни продовжують використовувати ракетоносії. Протягом останніх п'яти місяців окупанти запускали "Калібри" безпосередньо з Новоросійської гавані від одного до трьох разів на місяць. У жовтні, за словами Плетенчука, зафіксували два такі випадки. Водночас ефективність цих ракетних ударів викликає питання.

"За цей період, якщо ми кажемо про останні п'ять місяців, які вони не виходили в море зовсім, від одного до трьох разів на місяць вони їх застосовують просто з гавані. У цьому місяці зафіксовано два такі застосування. Але, знову-таки, щодо ефективності питань багато", — розповів Плетенчук.

Російські ракети з Каспію

Через обмежені можливості Чорноморського флоту росіяни також використовують ракетоносії в Каспійському морі. ВМС підтверджують кілька таких пусків. Однак більша відстань до України дає українській протиповітряній обороні більше часу для реагування. Плетенчук пояснив, що такі запуски переважно відбуваються під час комбінованих атак. Їхня мета — додатково навантажити українську систему ППО.

"Що стосується Каспію, було кілька пусків, можу підтвердити. Там, звісно, відстань більша, але не настільки критично. З іншого боку, часу на реакцію у нас більше. Фактично ці пуски з Каспію більше для того, щоб навантажити українське ППО під час комбінованих атак," — зазначив речник.

Водночас у Середземному морі, за його словами, російські військові кораблі відсутні вже понад два місяці. На ситуацію вплинули проблеми з базуванням у Сирії та складність переходу кораблів навколо Європи.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. Серед них — дві радіолокаційні станції, комплекс зв’язку та радіорелейна станція. У Севастополі підтвердили ураження навчального центру противника. Також під ударом опинилися цілі окупантів у Запорізькій та Донецькій областях.

Також Новини.LIVE писали, що Сили оборони України знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму. Разом із літаком росіяни втратили чотири одиниці аеродромної техніки. Це підтверджені результати попередніх українських ударів по військовому об'єкту.