Крымский мост. Фото иллюстративное: российские СМИ

Россия усиливает защиту Крымского моста и направляет к нему дополнительные силы противовоздушной обороны. Оккупанты также пытаются защитить сооружение от атак с моря. Для этого враг использует различные средства охраны и постоянно меняет систему обороны. Большинство таких мер россияне принимают после предыдущих украинских ударов.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Уничтожение Крымского моста

Крымский мост остается важным объектом для России, поэтому оккупанты пытаются защитить его от новых украинских атак. В то же время украинские военные ищут новые способы поражения российских объектов, но конкретные планы не разглашают, чтобы сохранить элемент неожиданности. Пресс-секретарь Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что не все детали будущих операций стоит раскрывать публично.

"Я уверен, что никто не будет разглашать эти события, потому что некоторые вещи должны оставаться сюрпризом", — отметил он.

Как Россия усиливает защиту моста

Россияне стягивают к Крымскому мосту дополнительные средства противовоздушной обороны и пытаются защитить сооружение со стороны моря. Также оккупанты используют боевых дельфинов для охраны объектов в воде. Однако, по оценке Плетенчука, их роль больше связана с престижем, чем с практической эффективностью. Представитель ВМС пояснил, что российская оборона в значительной степени опирается на опыт предыдущих атак. В то же время украинские военные продолжают искать новые способы преодоления защиты противника.

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"Любые меры, связанные с обороной этого объекта, как правило, основываются на негативном опыте, полученном во время предыдущей атаки. А мы, конечно, всегда ищем какие-то новые способы", — сказал Плетенчук.

Корабли РФ в Чёрном море

Российские военные корабли уже более пяти месяцев не выходят из базы в Новороссийске. Несмотря на это, оккупанты продолжают атаковать Украину крылатыми ракетами "Калибр", запуская их непосредственно из гавани. По словам представителя ВМС, ситуация в Чёрном море остаётся относительно стабильной. Российский флот не демонстрирует заметной активности в открытом море, однако угроза ракетных ударов сохраняется.

"Что касается оперативной обстановки, то здесь ситуация не претерпела резких изменений. Вражеские корабли остаются в пункте базирования в Новороссийске, выходы в море не отмечаются", — пояснил Плетенчук.

Потери Черноморского флота

Российский флот, который в начале полномасштабного вторжения планировал высадить десант на побережье Одессы, теперь вынужден скрывать свои корабли. В то же время утверждение о том, что РФ потеряла уже 60% своего флота, Дмитрий Плетенчук не подтвердил. По его словам, потери составляют около 40%. При этом часть кораблей, остающихся в строю, уже неоднократно получала повреждения.

"Я бы не смог подтвердить столь позитивные изменения. Потери на уровне 40%, да, но это тоже очень много. Учитывая, что это флот, который собирался высаживать десант на побережье Одессы, а сейчас он фактически вынужден скрываться", — подчеркнул пресс-секретарь.

Запуски ракет из гавани

Несмотря на отсутствие выходов в море, россияне продолжают использовать ракетоносцы. В течение последних пяти месяцев оккупанты запускали «Калибры» непосредственно из Новороссийской гавани от одного до трёх раз в месяц. В октябре, по словам Плетенчука, было зафиксировано два таких случая. В то же время эффективность этих ракетных ударов вызывает вопросы.

"За этот период, если говорить о последних пяти месяцах, когда они вообще не выходили в море, от одного до трёх раз в месяц они применяют их прямо из гавани. В этом месяце зафиксировано два таких применения. Но, опять же, по поводу эффективности вопросов много", — рассказал Плетенчук.

Российские ракеты с Каспия

Из-за ограниченных возможностей Черноморского флота россияне также используют ракетоносцы в Каспийском море. ВМС подтверждают несколько таких запусков. Однако большее расстояние до Украины дает украинской противовоздушной обороне больше времени для реагирования. Плетенчук пояснил, что такие запуски преимущественно происходят во время комбинированных атак. Их цель — дополнительно нагрузить украинскую систему ПВО.

"Что касается Каспия, было несколько запусков, могу подтвердить. Там, конечно, расстояние больше, но не настолько критично. С другой стороны, времени на реакцию у нас больше. Фактически эти запуски с Каспия в большей степени предназначены для того, чтобы создать нагрузку на украинскую ПВО во время комбинированных атак", — отметил пресс-секретарь.

В то же время в Средиземном море, по его словам, российских военных кораблей нет уже более двух месяцев. На ситуацию повлияли проблемы с базированием в Сирии и сложность перехода кораблей вокруг Европы.

Как сообщали Новмеи.LIVE, Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Среди них — две радиолокационные станции, комплекс связи и радиорелейная станция. В Севастополе подтвердили поражение учебного центра противника. Также под ударом оказались цели оккупантов в Запорожской и Донецкой областях.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны Украины уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. Вместе с самолетом россияне потеряли четыре единицы аэродромной техники. Это подтвержденные результаты предыдущих украинских ударов по военному объекту.