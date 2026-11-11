Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Російські атаки на судна в Чорному морі створюють загрозу для аграрного експорту України. Щоб захистити кораблі, Україна разом із партнерами опрацьовує можливість їхнього супроводу за допомогою безпілотників. Президент Володимир Зеленський сподівається, що цей проєкт вдасться реалізувати найближчим часом.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

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Атаки на судна

Росія намагається знищувати судна в Чорному морі незалежно від того, під прапором якої країни вони ходять. Для цього окупанти використовують ударні безпілотники, зокрема іранського виробництва, а також різні типи ракет. Володимир Зеленський наголосив, що за таких умов супровід кораблів стає необхідним заходом безпеки. Особливо важливо це для аграрного сектору, який залежить від морських перевезень.

"Для аграрного сектору вкрай важливо супроводжувати судна конвоями, і це питання безпеки, адже Росія атакує безпілотниками, зокрема іранськими, а також різними ракетами — це складно. Вони намагаються знищити всі судна, незалежно від того, якій країні вони належать", — заявив президент.

Супровід за допомогою дронів

Україна разом із міжнародними партнерами працює над створенням системи супроводу суден із використанням різних типів безпілотників. За словами Зеленського, сторони вже бачать перші результати роботи над одним із таких проєктів. Президент також подякував партнерам за підтримку та розвиток відповідних технологій. Він висловив сподівання, що напрацювання вдасться втілити в життя найближчим часом.

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"Ми обговорюємо організацію таких конвоїв за допомогою різних типів дронів та працюємо над цим. Зараз ми бачимо один із нових проєктів і дуже вдячні за нього: якщо ми досягнемо успіху — а вже зараз бачимо певні результати, і це виглядає дуже потужно, — я сподіваюся, що в найближчому майбутньому ми отримаємо такий результат", — наголосив Володимир Зеленський.

Удар по судну біля Румунії

23 жовтня в Чорному морі неподалік узбережжя Румунії затонуло торговельне судно Khoryv під прапором Коморських Островів. На борту перебували 13 моряків, серед яких десятеро українців і троє громадян Азербайджану. Рятувальникам вдалося витягнути з води дев’ятьох людей живими, також знайшли тіло одного загиблого. Ще троє членів екіпажу зникли безвісти. Через погану видимість і несприятливу погоду рятувальники не змогли залучити вертоліт.

Причину затоплення судна поки офіційно не встановили. Водночас румунські медіа припускають, що Khoryv могло зазнати удару безпілотника. Президент Румунії Нікушор Дан назвав трагедію частиною ескалації з боку Росії, однак підтверджень російської атаки наразі немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, 3 жовтня російські війська атакували цивільне вантажне судно під прапором Ліберії, яке перебувало в одному з портів Одещини. Унаслідок удару загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

Також Новини.LIVE писали, що президент України Володимир Зелененький повідомив, що російські війська завдали удару двома дронами по цивільному судну під турецьким прапором, яке перевозило кукурудзу. Атака сталася в нейтральних водах. На борту перебували громадяни Азербайджану та Індії.