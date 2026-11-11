Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Российские атаки на суда в Чёрном море создают угрозу для аграрного экспорта Украины. Чтобы защитить корабли, Украина совместно с партнёрами изучает возможность их сопровождения с помощью беспилотников. Президент Владимир Зеленский надеется, что этот проект удастся реализовать в ближайшее время.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

Реклама

Атаки на суда

Россия пытается уничтожать суда в Черном море независимо от того, под флагом какой страны они ходят. Для этого оккупанты используют ударные беспилотники, в том числе иранского производства, а также различные типы ракет. Владимир Зеленский подчеркнул, что в таких условиях сопровождение кораблей становится необходимой мерой безопасности. Особенно важно это для аграрного сектора, который зависит от морских перевозок.

"Для аграрного сектора крайне важно сопровождать суда конвоями, и это вопрос безопасности, ведь Россия наносит удары беспилотниками, в том числе иранскими, а также различными ракетами — это сложная задача. Они пытаются уничтожить все суда, независимо от того, какой стране они принадлежат", — заявил президент.

Сопровождение с помощью дронов

Украина совместно с международными партнерами работает над созданием системы сопровождения судов с использованием различных типов беспилотников. По словам Зеленского, стороны уже видят первые результаты работы над одним из таких проектов. Президент также поблагодарил партнеров за поддержку и развитие соответствующих технологий. Он выразил надежду, что наработки удастся воплотить в жизнь в ближайшее время.

Читайте также:

"Мы обсуждаем организацию таких конвоев с помощью различных типов дронов и работаем над этим. Сейчас мы видим один из новых проектов и очень благодарны за него: если мы добьемся успеха — а уже сейчас видим определенные результаты, и это выглядит очень впечатляюще, — я надеюсь, что в ближайшем будущем мы добьёмся такого результата", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Удар по судну у берегов Румынии

23 октября в Чёрном море недалеко от побережья Румынии затонуло торговое судно Khoryv под флагом Коморских островов. На борту находились 13 моряков, среди которых десять украинцев и трое граждан Азербайджана. Спасателям удалось вытащить из воды девять человек живыми, также было найдено тело одного погибшего. Еще трое членов экипажа пропали без вести. Из-за плохой видимости и неблагоприятной погоды спасатели не смогли задействовать вертолет.

Причину затопления судна пока официально не установили. В то же время румынские СМИ предполагают, что Khoryv мог подвергнуться удару беспилотника. Президент Румынии Никушор Дан назвал трагедию частью эскалации со стороны России, однако подтверждений российской атаки пока нет.

Как сообщали Новини.LIVE, 3 октября российские войска атаковали гражданское грузовое судно под флагом Либерии, которое находилось в одном из портов Одесской области. В результате удара погиб матрос-моторист, ещё трое членов экипажа получили ранения.

Также Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зелененкий сообщил, что российские войска нанесли удар двумя дронами по гражданскому судну под турецким флагом, которое перевозило кукурузу. Атака произошла в нейтральных водах. На борту находились граждане Азербайджана и Индии.