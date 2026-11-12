Корвет "Гетьман Іван Виговський". Фото: ВМС ЗСУ

Український флот готується отримати ще один сучасний корабель, який будують у Туреччині. Корвет "Гетьман Іван Виговський" має пройти перший вихід у море, випробування перед передачею Україні. Водночас екіпаж продовжує підготовку, адже для служби на кораблях за стандартами НАТО потрібен тривалий час.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Підготовка екіпажу

Корвет "Гетьман Іван Виговський" — другий корабель проєкту, який турецька компанія STM будує для Військово-морських сил України. Перший корвет, "Гетьман Іван Мазепа", вже перебуває на службі у складі українського флоту. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що підготовка моряків до служби на нових кораблях — складний і тривалий процес. Україна переходить на інший формат корабельної служби, адже ці судна побудовані за стандартами НАТО, а не радянськими чи українськими.

Моряки мають подолати мовний бар'єр, пройти індивідуальну та колективну підготовку, а потім злагодити роботу екіпажу. Після цього на них чекає оцінювання, необхідне для повноцінної участі в міжнародних операціях.

"Якщо ви хочете повноцінно брати участь в операціях, стати частиною системи або взагалі працювати з країнами НАТО, ви маєте пройти чотири рівні оцінювання. Два внутрішні, два зовнішні", — наголосив Плетенчук.



Він додав, що опанування такого бойового механізму потребує років. Навіть турецькі екіпажі після завершення навчання ще близько року несуть службу на кораблях без виконання бойових завдань.

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Кораблі для Чорного моря

Поява нових корветів має стратегічне значення для України. Водночас вони не єдині кораблі, які зараз перебувають за межами української акваторії та готуються до майбутньої служби. За словами речника ВМС, українські екіпажі також проходять навчання на п'яти протимінних кораблях та інших суднах. Плетенчук наголосив, що майбутнє українського флоту пов'язане з відновленням можливості вільно діяти в Чорному морі.

"Наше завдання якраз цей шлях зробити вільним", — зазначив речник ВМС.

Водночас повернення українських військових кораблів до Чорного моря залежить не лише від готовності екіпажів. Важливу роль відіграє і Конвенція Монтре 1936 року, яка регулює прохід військових кораблів через протоки. Нині через її положення російські та українські військові кораблі не заходять до Чорного моря через протоки.

Озброєння судна

Під час будівництва кораблів також врахували досвід морської війни з Росією. Зокрема, змінили початкові проєктні рішення, переглянули систему озброєння та врахували нові загрози, серед яких атаки морських і повітряних дронів. За словами Плетенчука, українська сторона домоглася суттєвого посилення бойових можливостей кораблів. Частину початкових рішень переглянули, а обсяг озброєння збільшили.



"Було змінено систему озброєння, було враховано небезпеки, які з'явилися саме під час цієї морської війни, дронові загрози. І до 50% озброєнь було нарощено і переосмислено ті, які були закладені проєктом", — розповів речник.

Він підкреслив, що корвети та інші кораблі мають стати частиною майбутніх сил українського флоту в Чорному морі. Нинішній етап підготовки — лише початок цього процесу.

Як повідомляли Новини.LIVE, Туреччина має потужніший військовий флот, ніж Росія, та може суттєво впливати на безпеку Чорного моря. Проте Анкара зберігає тісні економічні зв’язки з РФ, захищає власні інтереси та обмежує участь інших держав у військово-морських ініціативах. Підтримку України вона не завжди підкріплює діями.

Також Новини.LIVE писали, що морські порти Великої Одеси залишаються головним шляхом для українського аграрного експорту, попри російські атаки. Повноцінної альтернативи цьому маршруту наразі немає. Водночас держава шукає рішення для безпечної роботи бізнесу та розвитку приватного флоту, який має посилити морську логістику України.