Корвет «Гетман Иван Выговский». Фото: ВМС ВСУ

Украинский флот готовится принять ещё один современный корабль, который строят в Турции. Корвет "Гетман Иван Выговский" должен совершить первый выход в море и пройти испытания перед передачей Украине. В то же время экипаж продолжает подготовку, ведь для службы на кораблях по стандартам НАТО требуется длительное время.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Подготовка экипажа

Корвет "Гетман Иван Выговский" — второй корабль проекта, который турецкая компания STM строит для Военно-морских сил Украины. Первый корвет, "Гетман Иван Мазепа", уже находится на службе в составе украинского флота. Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук пояснил, что подготовка моряков к службе на новых кораблях — сложный и длительный процесс. Украина переходит на иной формат корабельной службы, ведь эти суда построены по стандартам НАТО, а не по советским или украинским.

Моряки должны преодолеть языковой барьер, пройти индивидуальную и коллективную подготовку, а затем наладить работу экипажа. После этого их ждет аттестация, необходимая для полноценного участия в международных операциях.

"Если вы хотите полноценно участвовать в операциях, стать частью системы или вообще работать со странами НАТО, вы должны пройти четыре уровня оценки. Два внутренних, два внешних", — подчеркнул Плетенчук.



Он добавил, что освоение такого боевого механизма требует многих лет. Даже турецкие экипажи после завершения обучения ещё около года несут службу на кораблях без выполнения боевых задач.

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Корабли для Черного моря

Появление новых корветов имеет стратегическое значение для Украины. В то же время они не единственные корабли, которые сейчас находятся за пределами украинской акватории и готовятся к будущей службе. По словам представителя ВМС, украинские экипажи также проходят обучение на пяти противоминных кораблях и других судах. Плетенчук подчеркнул, что будущее украинского флота связано с восстановлением возможности свободно действовать в Черном море.

"Наша задача — именно сделать этот путь свободным", — отметил представитель ВМС.

В то же время возвращение украинских военных кораблей в Черное море зависит не только от готовности экипажей. Важную роль играет и Монтрейская конвенция 1936 года, которая регулирует проход военных кораблей через проливы. В настоящее время из-за её положений российские и украинские военные корабли не заходят в Чёрное море через проливы.

Вооружение корабля

При строительстве кораблей также учли опыт морской войны с Россией. В частности, изменили первоначальные проектные решения, пересмотрели систему вооружения и учли новые угрозы, среди которых атаки морских и воздушных дронов. По словам Плетенчука, украинская сторона добилась существенного усиления боевых возможностей кораблей. Часть первоначальных решений пересмотрели, а объем вооружения увеличили.



"Была изменена система вооружения, были учтены опасности, возникшие именно во время этой морской войны, угрозы со стороны дронов. И до 50% вооружений было наращено и переосмыслено по сравнению с тем, что было заложено в проекте", — рассказал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что корветы и другие корабли должны стать частью будущих сил украинского флота в Черном море. Нынешний этап подготовки — лишь начало этого процесса.

Как сообщали Новини.LIVE, Турция обладает более мощным военным флотом, чем Россия, и может существенно влиять на безопасность Черного моря. Однако Анкара поддерживает тесные экономические связи с РФ, защищает собственные интересы и ограничивает участие других государств в военно-морских инициативах. Поддержку Украины она не всегда подкрепляет действиями.

Также Новини.LIVE писали, что морские порты Большой Одессы остаются главным путем для украинского аграрного экспорта, несмотря на российские атаки. Полноценной альтернативы этому маршруту пока нет. В то же время государство ищет решения для безопасной работы бизнеса и развития частного флота, который должен укрепить морскую логистику Украины.