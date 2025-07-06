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Главная Одесса Корабль "Гетман Иван Мазепа" стал героем новой почтовой марки

Корабль "Гетман Иван Мазепа" стал героем новой почтовой марки

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 17:36
Почтовая марка с корветом "Гетман Иван Мазепа"
В Украине презентовали почтовую марку. Фото: ВМС ВСУ

В Украине презентовали почтовую марку, посвященную боевому кораблю "Гетман Иван Мазепа". Это первый украинский корвет такого класса, который должен стать флагманом военно-морского флота.

Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Погашение почтовой марки "Гетман Иван Мазепа". Фото: ВМС ВСУ

Погашение почтовой марки "Гетман Иван Мазепа"

Торжественное погашение новой почтовой марки состоялось в День Военно-Морских сил Украины. Она посвящена современному украинскому корвету "Гетман Иван Мазепа", который уже называют самой мощной боевой единицей будущего национального флота.

Корабель "Гетьман Іван Мазепа" став героєм нової поштової марки - фото 2
Марка, посвященная украинскому корвету "Гетман Иван Мазепа". Фото: ВМС ВСУ

Как выглядит почтовая марка "Гетман Иван Мазепа"

На марке изображен сам корабль, а также элементы геральдики Ивана Мазепы — гетмана Войска Запорожского. Это не только дань истории, но и символ преемственности поколений, силы и государственной независимости.

"Этот корабль — первый в серии новых высокотехнологичных украинских корветов. Он должен стать флагманом нашего флота, символом нашей морской силы", — сказал командующий Военно-Морскими силами ВС Украины.

Корабель "Гетьман Іван Мазепа" став героєм нової поштової марки - фото 3
Почтовая марка "Гетман Иван Мазепа". Фото: ВМС ВСУ

Корвет "Гетман Иван Мазепа"

"Гетман Иван Мазепа" — это многофункциональный корвет, созданный по современным стандартам НАТО. Его строительство является частью развития украинских ВМС в сотрудничестве с международными партнерами.

Корабель "Гетьман Іван Мазепа" став героєм нової поштової марки - фото 4
Командующий Военно-Морских сил ВС Украины ставит печать на почтовой марке. Фото: ВМС ВСУ

Напомним, курсанты и лицеисты развернули рекордный в Украине флаг Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины на Потемкинской лестнице. Также Дмитрий Плетенчук рассказал, как изменились ВМС Украины за годы войны.

Одесса Черное море корабль Новости Одессы почтовая марка корвет Иван Мазепа
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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