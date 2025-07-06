Почтовая марка с корветом "Гетман Иван Мазепа"

В Украине презентовали почтовую марку. Фото: ВМС ВСУ

В Украине презентовали почтовую марку, посвященную боевому кораблю "Гетман Иван Мазепа". Это первый украинский корвет такого класса, который должен стать флагманом военно-морского флота.

Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Погашение почтовой марки "Гетман Иван Мазепа". Фото: ВМС ВСУ

Погашение почтовой марки "Гетман Иван Мазепа"

Торжественное погашение новой почтовой марки состоялось в День Военно-Морских сил Украины. Она посвящена современному украинскому корвету "Гетман Иван Мазепа", который уже называют самой мощной боевой единицей будущего национального флота.

Марка, посвященная украинскому корвету "Гетман Иван Мазепа". Фото: ВМС ВСУ

Как выглядит почтовая марка "Гетман Иван Мазепа"

На марке изображен сам корабль, а также элементы геральдики Ивана Мазепы — гетмана Войска Запорожского. Это не только дань истории, но и символ преемственности поколений, силы и государственной независимости.

"Этот корабль — первый в серии новых высокотехнологичных украинских корветов. Он должен стать флагманом нашего флота, символом нашей морской силы", — сказал командующий Военно-Морскими силами ВС Украины.

Почтовая марка "Гетман Иван Мазепа". Фото: ВМС ВСУ

Корвет "Гетман Иван Мазепа"

"Гетман Иван Мазепа" — это многофункциональный корвет, созданный по современным стандартам НАТО. Его строительство является частью развития украинских ВМС в сотрудничестве с международными партнерами.

Командующий Военно-Морских сил ВС Украины ставит печать на почтовой марке. Фото: ВМС ВСУ

Напомним, курсанты и лицеисты развернули рекордный в Украине флаг Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины на Потемкинской лестнице. Также Дмитрий Плетенчук рассказал, как изменились ВМС Украины за годы войны.