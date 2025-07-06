Почтовая марка с корветом "Гетман Иван Мазепа"

Корабль "Гетман Иван Мазепа" стал героем новой почтовой марки
В Украине презентовали почтовую марку, посвященную боевому кораблю "Гетман Иван Мазепа". Это первый украинский корвет такого класса, который должен стать флагманом военно-морского флота.
Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
Погашение почтовой марки "Гетман Иван Мазепа"
Торжественное погашение новой почтовой марки состоялось в День Военно-Морских сил Украины. Она посвящена современному украинскому корвету "Гетман Иван Мазепа", который уже называют самой мощной боевой единицей будущего национального флота.
Как выглядит почтовая марка "Гетман Иван Мазепа"
На марке изображен сам корабль, а также элементы геральдики Ивана Мазепы — гетмана Войска Запорожского. Это не только дань истории, но и символ преемственности поколений, силы и государственной независимости.
"Этот корабль — первый в серии новых высокотехнологичных украинских корветов. Он должен стать флагманом нашего флота, символом нашей морской силы", — сказал командующий Военно-Морскими силами ВС Украины.
Корвет "Гетман Иван Мазепа"
"Гетман Иван Мазепа" — это многофункциональный корвет, созданный по современным стандартам НАТО. Его строительство является частью развития украинских ВМС в сотрудничестве с международными партнерами.
Напомним, курсанты и лицеисты развернули рекордный в Украине флаг Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины на Потемкинской лестнице. Также Дмитрий Плетенчук рассказал, как изменились ВМС Украины за годы войны.
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