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Головна Одеса Корабель "Гетьман Іван Мазепа" став героєм нової поштової марки

Корабель "Гетьман Іван Мазепа" став героєм нової поштової марки

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 17:36
Поштова марка з корветом "Гетьман Іван Мазепа"
В Україні презентували поштову марку. Фото: ВМС ЗСУ

В Україні презентували поштову марку, присвячену бойовому кораблю "Гетьман Іван Мазепа". Це перший український корвет такого класу, який має стати флагманом військово-морського флоту. 

Про це у неділю, 6 липня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Погашення поштової марки "Гетьман Іван Мазепа". Фото: ВМС ЗСУ

Погашення поштової марки "Гетьман Іван Мазепа"

Урочисте погашення нової поштової марки відбулося у День Військово-Морських сил України. Вона присвячена сучасному українському корвету "Гетьман Іван Мазепа", який уже називають найпотужнішою бойовою одиницею майбутнього національного флоту.

Корабель "Гетьман Іван Мазепа" став героєм нової поштової марки - фото 2
Марка, присвячена українському корвету "Гетьман Іван Мазепа". Фото: ВМС ЗСУ

Який вигляд має поштова марка "Гетьман Іван Мазепа"

На марці зображено сам корабель, а також елементи геральдики Івана Мазепи — гетьмана Війська Запорізького. Це не лише данина історії, а й символ спадкоємності поколінь, сили та державної незалежності.

"Цей корабель — перший у серії нових високотехнологічних українських корветів. Він має стати флагманом нашого флоту, символом нашої морської сили", — сказав командувач Військово-Морських Сил ЗС України.

Корабель "Гетьман Іван Мазепа" став героєм нової поштової марки - фото 3
Поштова марка "Гетьман Іван Мазепа". Фото: ВМС ЗСУ

Корвет "Гетьман Іван Мазепа"

"Гетьман Іван Мазепа" — це багатофункціональний корвет, створений за сучасними стандартами НАТО. Його будівництво є частиною розвитку українських ВМС у співпраці з міжнародними партнерами.

Корабель "Гетьман Іван Мазепа" став героєм нової поштової марки - фото 4
Командувач Військово-Морських Сил ЗС України ставить печатку на поштовій марці. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, курсанти та ліцеїсти розгорнули рекордний в Україні прапор Військово-Морських сил Збройних сил України на Потьомкінських сходах. Також Дмитро Плетенчук розповів, як змінилися ВМС України за роки війни.

Одеса Чорне море корабель Новини Одеси поштова марка корвет Іван Мазепа
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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