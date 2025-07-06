Поштова марка з корветом "Гетьман Іван Мазепа"

Корабель "Гетьман Іван Мазепа" став героєм нової поштової марки
В Україні презентували поштову марку, присвячену бойовому кораблю "Гетьман Іван Мазепа". Це перший український корвет такого класу, який має стати флагманом військово-морського флоту.
Про це у неділю, 6 липня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.
Погашення поштової марки "Гетьман Іван Мазепа"
Урочисте погашення нової поштової марки відбулося у День Військово-Морських сил України. Вона присвячена сучасному українському корвету "Гетьман Іван Мазепа", який уже називають найпотужнішою бойовою одиницею майбутнього національного флоту.
Який вигляд має поштова марка "Гетьман Іван Мазепа"
На марці зображено сам корабель, а також елементи геральдики Івана Мазепи — гетьмана Війська Запорізького. Це не лише данина історії, а й символ спадкоємності поколінь, сили та державної незалежності.
"Цей корабель — перший у серії нових високотехнологічних українських корветів. Він має стати флагманом нашого флоту, символом нашої морської сили", — сказав командувач Військово-Морських Сил ЗС України.
Корвет "Гетьман Іван Мазепа"
"Гетьман Іван Мазепа" — це багатофункціональний корвет, створений за сучасними стандартами НАТО. Його будівництво є частиною розвитку українських ВМС у співпраці з міжнародними партнерами.
Нагадаємо, курсанти та ліцеїсти розгорнули рекордний в Україні прапор Військово-Морських сил Збройних сил України на Потьомкінських сходах. Також Дмитро Плетенчук розповів, як змінилися ВМС України за роки війни.
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