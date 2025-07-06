Поштова марка з корветом "Гетьман Іван Мазепа"

В Україні презентували поштову марку. Фото: ВМС ЗСУ

В Україні презентували поштову марку, присвячену бойовому кораблю "Гетьман Іван Мазепа". Це перший український корвет такого класу, який має стати флагманом військово-морського флоту.

Про це у неділю, 6 липня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

Реклама

Читайте також:

Погашення поштової марки "Гетьман Іван Мазепа". Фото: ВМС ЗСУ

Погашення поштової марки "Гетьман Іван Мазепа"

Урочисте погашення нової поштової марки відбулося у День Військово-Морських сил України. Вона присвячена сучасному українському корвету "Гетьман Іван Мазепа", який уже називають найпотужнішою бойовою одиницею майбутнього національного флоту.

Марка, присвячена українському корвету "Гетьман Іван Мазепа". Фото: ВМС ЗСУ

Який вигляд має поштова марка "Гетьман Іван Мазепа"

На марці зображено сам корабель, а також елементи геральдики Івана Мазепи — гетьмана Війська Запорізького. Це не лише данина історії, а й символ спадкоємності поколінь, сили та державної незалежності.

"Цей корабель — перший у серії нових високотехнологічних українських корветів. Він має стати флагманом нашого флоту, символом нашої морської сили", — сказав командувач Військово-Морських Сил ЗС України.

Поштова марка "Гетьман Іван Мазепа". Фото: ВМС ЗСУ

Корвет "Гетьман Іван Мазепа"

"Гетьман Іван Мазепа" — це багатофункціональний корвет, створений за сучасними стандартами НАТО. Його будівництво є частиною розвитку українських ВМС у співпраці з міжнародними партнерами.

Командувач Військово-Морських Сил ЗС України ставить печатку на поштовій марці. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, курсанти та ліцеїсти розгорнули рекордний в Україні прапор Військово-Морських сил Збройних сил України на Потьомкінських сходах. Також Дмитро Плетенчук розповів, як змінилися ВМС України за роки війни.