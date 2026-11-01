Судно у Чорному морі. Фото ілюстративне: facebook/uspa.gov.ua

Туреччина має потужніший військовий флот, ніж Росія, та може суттєво впливати на безпеку Чорного моря. Проте Анкара зберігає тісні економічні зв’язки з РФ, захищає власні інтереси та обмежує участь інших держав у військово-морських ініціативах. Підтримку України вона не завжди підкріплює діями.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на етер телемарафону "Ми — Україна", де ситуацію прокоментував капітан першого рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

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Туреччина має вплив у Чорному морі

За словами Андрія Риженка, Туреччина контролює чорноморські протоки, режим проходження через які визначає Конвенція Монтре. Андрій Риженко пояснив, що під час ухвалення рішень Анкара насамперед враховує власні інтереси. Це стосується і її ініціатив щодо безпеки морських перевезень.

"Туреччина може впливати дуже серйозно на ситуацію, тому що Туреччина має набагато більш потужний флот, ніж Російська Федерація. Туреччина — це країна, яка контролює конвенцію Мантроо. Треба також зрозуміти, що всі ці заяви в першу чергу вони переслідують національні інтереси Туреччини", — сказав експерт.

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Торгівля Анкари з Росією

Андрій Риженко пояснив, що Туреччина значною мірою залежить від постачання сільськогосподарської продукції з України та Росії. Тому безпека судноплавства в Чорному морі безпосередньо пов'язана з її економічними інтересами. Крім того, за словами експерта, Туреччина залишається одним із найбільших імпортерів російських нафтопродуктів.

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"Дійсно, Туреччина дуже серйозно залежить від постачання сільськогосподарської продукції, як з України, так і з Російської Федерації. Туреччина є третім імпортером по кількості нафтопродуктів от Російської Федерації. Оці зв'язки економічні дуже-дуже такі тісні", — сказав Андрій Риженко.

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Туреччина та військові ініціативи

Андрій Риженко нагадав, що протягом останніх двадцяти років Туреччина намагалася відігравати провідну роль у питаннях безпеки Чорного моря. Серед таких ініціатив він згадав військово-морське об'єднання BLACKSEAFOR. За словами експерта, коли НАТО намагалося розширити свою діяльність у Чорному морі, Анкара віддавала перевагу регіональним форматам співпраці. Андрій Риженко вважає, що ці механізми не змогли захистити інтереси України та Грузії.

Подібний підхід, за його словами, зберігся і під час організації протимінної операції Туреччини, Болгарії та Румунії в липні 2024 року. Андрій Риженко зазначив, що Анкара наполягла на обмеженні участі держав, які не належать до Чорноморського регіону.

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"Останні 20 років Туреччина була таким лідером в Чорноморському регіоні по ініціативах", — додав експерт.

Експерт також звернув увагу, що рішення про склад учасників протимінної операції ухвалювали з урахуванням позиції Туреччини. За його словами, до неї не дозволили залучати держави поза Чорноморським регіоном.

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Новини.LIVE розповідали, що речник ВМС Дмитро Плетенчук пояснив, що жодна зі сторін не контролює море повністю. Російські кораблі обмежені у своїх діях через загрозу ураження. Українським силам також доводиться враховувати присутність російської авіації.

Раніше Новини.LIVE писали, що РФ посилила удари по цивільному судноплавству біля Одеси. Росіяни намагаються ускладнити роботу українського морського коридору та зірвати експорт. Для атак використовують ударні безпілотники, зокрема "Шахеди" та "Бандеролі". Через небезпеку для екіпажів кількість заходів суден до українських портів скоротилася.

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Також Новини.LIVE повідомляли про небезпеку дрейфувальних мін у Чорному морі. Під час штормів міни можуть зриватися з кріплень і рухатися вздовж українського узбережжя. Згодом вони здатні досягати берегів Румунії, Болгарії та навіть Туреччини. За оцінкою ВМС, основний етап очищення акваторії може тривати від трьох до п'яти років, а окремі роботи — десятиліттями.