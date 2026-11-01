Судно в Черном море. Иллюстративное фото: facebook/uspa.gov.ua

Турция обладает более мощным военно-морским флотом, чем Россия, и может существенно влиять на безопасность в Черном море. Однако Анкара поддерживает тесные экономические связи с РФ, защищает собственные интересы и ограничивает участие других государств в военно-морских инициативах. Поддержку Украины она не всегда подкрепляет действиями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эфир телемарафона "Мы — Украина", где ситуацию прокомментировал капитан первого ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

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Турция имеет влияние в Черном море

По словам Андрея Рыженко, Турция контролирует черноморские проливы, режим прохождения через которые определяет Монтрейская конвенция. Андрей Рыженко пояснил, что при принятии решений Анкара в первую очередь учитывает собственные интересы. Это касается и ее инициатив в области безопасности морских перевозок.

"Турция может оказывать очень серьезное влияние на ситуацию, потому что у Турции гораздо более мощный флот, чем у Российской Федерации. Турция — это страна, которая контролирует Монтрейскую конвенцию. Нужно также понимать, что все эти заявления в первую очередь преследуют национальные интересы Турции", — сказал эксперт.

Торговля Анкары с Россией

Андрей Рыженко пояснил, что Турция в значительной степени зависит от поставок сельскохозяйственной продукции из Украины и России. Поэтому безопасность судоходства в Черном море напрямую связана с ее экономическими интересами. Кроме того, по словам эксперта, Турция остается одним из крупнейших импортеров российских нефтепродуктов.

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"Действительно, Турция очень сильно зависит от поставок сельскохозяйственной продукции как из Украины, так и из Российской Федерации. Турция занимает третье место по объему импорта нефтепродуктов из Российской Федерации. Эти экономические связи очень-очень тесные", — сказал Андрей Рыженко.

Турция и военные инициативы

Андрей Рыженко напомнил, что на протяжении последних двадцати лет Турция пыталась играть ведущую роль в вопросах безопасности Черного моря. Среди таких инициатив он упомянул военно-морское объединение BLACKSEAFOR. По словам эксперта, когда НАТО пыталось расширить свою деятельность в Черном море, Анкара отдавала предпочтение региональным форматам сотрудничества. Андрей Рыженко считает, что эти механизмы не смогли защитить интересы Украины и Грузии.

Подобный подход, по его словам, сохранился и при организации противоминной операции Турции, Болгарии и Румынии в июле 2024 года. Андрей Рыженко отметил, что Анкара настояла на ограничении участия государств, не входящих в Черноморский регион.

"Последние 20 лет Турция была лидером в Черноморском регионе по инициативам", — добавил эксперт.

Эксперт также обратил внимание, что решение о составе участников противоминной операции принималось с учетом позиции Турции. По его словам, в нее не разрешили привлекать государства за пределами Черноморского региона.

Новини.LIVE сообщали, что пресс-секретарь ВМС Дмитрий Плетенчук пояснил, что ни одна из сторон не контролирует море полностью. Российские корабли ограничены в своих действиях из-за угрозы поражения. Украинским силам также приходится учитывать присутствие российской авиации.

Ранее Новини.LIVE писали, что РФ усилила удары по гражданскому судоходству у Одессы. Россияне пытаются затруднить работу украинского морского коридора и сорвать экспорт. Для атак используются ударные беспилотники, в частности «Шахеды» и «Бандероли». Из-за опасности для экипажей количество заходов судов в украинские порты сократилось.

Также Новини.LIVE сообщали об опасности дрейфующих мин в Черном море. Во время штормов мины могут срываться с креплений и двигаться вдоль украинского побережья. Впоследствии они способны достигать берегов Румынии, Болгарии и даже Турции. По оценке ВМС, основной этап очистки акватории может длиться от трех до пяти лет, а отдельные работы — десятилетиями.