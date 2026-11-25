В Одессе раздались мощные взрывы: дроны атакуют город с моря
Вечером 25 ноября в Одессе прогремела серия взрывов. Россияне наносят удары реактивными дронами с акватории Чёрного моря. Вероятно, слышалась работа ПВО. Жителям города не следует игнорировать воздушную тревогу и следует находиться в укрытиях до окончания опасности.
Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.
Взрывы в Одессе
Сегодня, 25 ноября, в Одессе прогремела серия мощных взрывов. Россия атакует город дронами из акватории Черного моря. Вероятно, была слышна работа ПВО. Информация о последствиях пока отсутствует.
Предыдущая атака
Днем, 25 ноября, в результате массированной атаки российских ударных беспилотников на Одессу и пригород были повреждены жилой комплекс, гражданское предприятие и завод по производству бытовой бумажной продукции. Известно о трёх пострадавших в Одессе. Они получили осколочные ранения, медики оказали им необходимую помощь.
Также из-за обстрела часть потребителей в Пересыпском и Приморском районах Одессы осталась без электроснабжения. Объекты критической инфраструктуры переводятся на резервное питание. Медицинские учреждения продолжают работать без перебоев. В настоящее время энергетики ликвидируют последствия атаки и работают над восстановлением электроснабжения.
Убежища в Одессе
Полный перечень убежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных убежищ и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.
Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.
Ранее мы писали, что Россия сохраняет возможность нанести массированный ракетный удар с Черного и Каспийского морей. За один залп враг может выпустить до 60–80 крылатых ракет "Калибр". Под угрозой применения такого вооружения остается и Одесская область, ведь российские корабли до сих пор оснащены соответствующими пусковыми установками.
Также ранее сообщалось, что во вторник, 24 ноября, армия РФ атаковала Одесскую область. Погибли мужчина 1985 года рождения и подросток 2009 года рождения. Еще трое человек, среди которых 12-летний ребенок, пострадали.