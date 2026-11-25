Наслідки удару по Одесі. Фото: Одеська ОВА

Вдень, 25 листопада, російські війська знову атакували Одесу та передмістя ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові будинки, підприємства та об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждали троє людей. Також частина Одеси залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Реклама

Повідомлення про наслідки атак. Фото: скриншот із Telegram

Наслідки атаки

В Одесі внаслідок масованої атаки пошкоджено житловий комплекс. Через уламкові поранення постраждали троє людей. Медики надали їм усю необхідну допомогу, вони лікуватимуться амбулаторно.

Також руйнувань зазнали підприємства у передмісті Одеси. Зокрема, пошкоджено приватне логістичне підприємство та виробництво побутової паперової продукції.

Де зникло світло

Через обстріл частина споживачів у Пересипському та Приморському районах Одеси залишилася без електроенергії. Об'єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення. Водночас медичні установи продовжують працювати без перебоїв.

Читайте також:

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання.

Удари за минулу добу

Упродовж минулої доби російські атаки знову пошкодили енергетичне обладнання на Одещині. Через це близько 9 тисяч абонентів у частині Одеського та Болградського районів тимчасово залишилися без електропостачання.

Також під час вечірньої атаки напередодні було пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК "Одеські електромережі". Зокрема, пошкоджень зазнали 16 одиниць спеціального транспорту. Працівники компанії не постраждали.

Зазначимо, у вівторок, 24 листопада, армія РФ атакувала Одещину. Загинув чоловік 1985 року народження та підліток 2009 року народження. Ще троє людей, серед яких 12-річна дитина, постраждали.

Також ми повідомляли, що ввечері, 24 листопада РФ вчергове атакувала Одесу безпілотниками. За інформацією очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, ворог вдарив по інфраструктурі Одеси. Попередньо відомо про одного постраждалого.