Последствия удара по Одессе. Фото: Одесская ОВА

Днём 25 ноября российские войска вновь атаковали Одессу и пригороды с помощью ударных беспилотников. Под ударом оказались жилые дома, предприятия и объекты энергетической инфраструктуры. В результате атаки пострадали три человека. Кроме того, часть Одессы осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Сообщение о последствиях атак. Фото: скриншот из Telegram

Последствия атаки

В Одессе в результате массированной атаки поврежден жилой комплекс. В результате осколочных ранений пострадали три человека. Медики оказали им всю необходимую помощь, они будут лечиться амбулаторно.

Также разрушениям подверглись предприятия в пригороде Одессы. В частности, повреждены частное логистическое предприятие и завод по производству бытовой бумажной продукции.

Где отключилось электричество

Из-за обстрела часть потребителей в Пересыпском и Приморском районах Одессы осталась без электроэнергии. Объекты критической инфраструктуры переводят на резервное питание. При этом медицинские учреждения продолжают работать без перебоев.

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Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением электроснабжения.

Удары за последние сутки

За прошедшие сутки российские атаки вновь повредили энергетическое оборудование в Одесской области. Из-за этого около 9 тысяч абонентов в части Одесского и Болградского районов временно остались без электроснабжения.

Также во время вечерней атаки накануне была повреждена производственная площадка ДТЭК "Одесские электросети". В частности, повреждения получили 16 единиц специального транспорта. Сотрудники компании не пострадали.

Отметим, что во вторник, 24 ноября, армия РФ атаковала Одесскую область. Погибли мужчина 1985 года рождения и подросток 2009 года рождения. Еще трое человек, среди которых 12-летний ребенок, пострадали.

Также мы сообщали, что вечером 24 ноября РФ в очередной раз атаковала Одессу беспилотниками. По информации главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, враг нанес удар по инфраструктуре Одессы. Предварительно известно об одном пострадавшем.