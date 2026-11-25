Енергетик на зруйнованому об'єкті на Одещині. Фото ілюстративне: ДТЕК

Російські війська продовжують атакувати інфраструктуру Одещини. Під ударами опинилися енергетичні та транспортні об'єкти. Через пошкодження обладнання без електрики залишилися близько 9 тисяч абонентів. Також наслідки російської атаки відчули жителі Арциза, де пошкоджено центральний водопровід.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Повідомлення про наслідки атак. Фото: скриншот із Telegram

Пошкодження енергетики

Упродовж доби російські атаки знову пошкодили енергетичне обладнання на Одещині. За повідомленням очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, тимчасово без електропостачання залишилися близько 9 тисяч абонентів у частині Одеського та Болградського районів.

Крім того, під час вечірньої атаки напередодні росіяни пошкодили виробничий майданчик ДТЕК "Одеські електромережі". Зокрема, постраждали 16 одиниць спеціального транспорту. Працівники компанії не постраждали. Наразі енергетики працюють цілодобово, щоб ліквідувати наслідки ударів і відновити пошкоджене обладнання.

Арциз атакували КАБами

Ще одним наслідком російської атаки стало пошкодження інфраструктури в Арцизі. Увечері 24 листопада місто вперше зазнало ударів керованими авіабомбами. Про це повідомив міський голова Сергій Парпуланський. За його словами, російські авіабомби пошкодили транспортну інфраструктуру та частину центрального водопроводу, який забезпечує водою нижню частину міста. Через пошкодження водопостачання на цій ділянці довелося тимчасово перекрити. Ремонтні роботи розпочали вранці 25 листопада.

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"На жаль, маємо "прильоти" перших КАБів по нашому місту. Російські терористи вдарили по транспортній інфраструктурі... Також у нас пошкоджена частина водопроводу, яка запитує нижню частину міста", — повідомив Сергій Парпуланський.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування керованих авіабомб на Одещині о 21:52 та 22:02. За їхніми даними, боєприпаси рухалися в напрямку Татарбунарів. Повітряна тривога в Болградському та Білгород-Дністровському районах тривала з 21:38 до 22:37.

Зазначимо, ввечері, 24 листопада РФ вчергове атакувала Одесу безпілотниками. За інформацією очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, ворог вдарив по інфраструктурі Одеси. Попередньо відомо про одного постраждалого.

Також у вівторок, 24 листопада, армія РФ атакувала Одещину. Загинув чоловік 1985 року народження та підліток 2009 року народження. Ще троє людей, серед яких 12-річна дитина, постраждали.