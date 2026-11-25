Энергетик на разрушенном объекте в Одесской области. Фото иллюстративное: ДТЭК

Российские войска продолжают наносить удары по инфраструктуре Одесской области. Под ударами оказались энергетические и транспортные объекты. Из-за повреждения оборудования без электричества остались около 9 тысяч абонентов. Также последствия российского нападения ощутили на себе жители Арциза, где поврежден центральный водопровод.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Сообщение о последствиях атак. Фото: скриншот из Telegram

Повреждения энергетических объектов

В течение суток российские атаки вновь повредили энергетическое оборудование в Одесской области. По сообщению главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, временно без электроснабжения остались около 9 тысяч абонентов в части Одесского и Болградского районов.

Кроме того, во время вечерней атаки накануне россияне повредили производственную площадку ДТЭК "Одесские электросети". В частности, пострадали 16 единиц специального транспорта. Сотрудники компании не пострадали. В настоящее время энергетики работают круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия ударов и восстановить поврежденное оборудование.

Арциз атаковали КАБами

Еще одним последствием российской атаки стало повреждение инфраструктуры в Арцизе. Вечером 24 ноября город впервые подвергся ударам управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил мэр Сергей Парпуланский. По его словам, российские авиабомбы повредили транспортную инфраструктуру и часть центрального водопровода, который обеспечивает водой нижнюю часть города. Из-за повреждений водоснабжение на этом участке пришлось временно перекрыть. Ремонтные работы начались утром 25 ноября.

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"К сожалению, у нас произошли «прилеты» первых управляемых авиабомб по нашему городу. Российские террористы нанесли удар по транспортной инфраструктуре... Также у нас повреждена часть водопровода, которая снабжает нижнюю часть города", — сообщил Сергей Парпуланский.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения управляемых авиабомб в Одесской области в 21:52 и 22:02. По их данным, боеприпасы двигались в направлении Татарбунаров. Воздушная тревога в Болградском и Белгород-Днестровском районах длилась с 21:38 до 22:37.

Отметим, вечером 24 ноября РФ в очередной раз атаковала Одессу беспилотниками. По информации главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, враг нанес удар по инфраструктуре Одессы. Предварительно известно об одном пострадавшем.

Также во вторник, 24 ноября, армия РФ атаковала Одесскую область. Погибли мужчина 1985 года рождения и подросток 2009 года рождения. Еще трое человек, среди которых 12-летний ребенок, пострадали.