Рятувальники на даху. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккер

В Одесі у середу, 25 листопада внаслідок російського удару частково зруйновано приватний житловий будинок. На місці влучання працюють рятувальники, які проводять аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Вікторія Бєккер із місця події.

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Наслідки російського удару по Одесі: фото

У середу, 25 листопада, жителі Одеси почули потужні вибухи, згодом стало відомо про атаку РФ та її наслідки. Наразі на місці події працюють рятувальники. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Житель будинку Сергій розповів журналістці Вікторії Бєккер, що під час російської атаки перебував у підвалі, тоді як його дружина була на кухні першого поверху, а син — на другому. За його словами, після вибуху в оселі вибило всі вікна та пошкодило дах. Чоловік і його рідні не постраждали, однак у сусідньому будинку пролунали крики, а згодом почалася пожежа.

"Секундна справа. Раз-два і прилетіло. Я в підвалі, котел топлю, жінка на першому поверсі на кухні, син на другому. Приліт, бах, все.

Слава Богу, всі живі. Вікна всі вилетіли, дах розвернутий. Ось такі-от справи", — поділився він.

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Рятувальники. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккер

Розбите вікно. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккер

Уламки скла. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккер

Руйнування через атаку РФ. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккер

Новини Одеси

Ми писали, що депутат Одеської міської ради Петро Обухов повідомив, що російська армія змінила тактику атак на місто. Він заявив, що Росія спрямувала свої атаки на критичну інфраструктуру, зокрема на електромережі.

Новини.LIVE інформували, що у середу, 25 листопада російське військо ударило дронами по Одесі. Місцеві жителі повідомили, що чули потужні вибухи. Відомо, що РФ атакувала з акваторії Чорного моря.