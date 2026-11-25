Спасатели на крыше. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

В Одессе в среду, 25 ноября, в результате российского удара был частично разрушен частный жилой дом. На месте попадания работают спасатели, которые проводят аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Виктория Беккер с места событий.

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Последствия российского удара по Одессе: фото

В среду, 25 ноября, жители Одессы услышали мощные взрывы, впоследствии стало известно об атаке РФ и её последствиях. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Житель дома Сергей рассказал журналистке Виктории Беккер, что во время российской атаки находился в подвале, тогда как его жена была на кухне первого этажа, а сын — на втором. По его словам, после взрыва в доме выбило все окна и повредило крышу. Мужчина и его родные не пострадали, однако в соседнем доме раздались крики, а впоследствии начался пожар.

"Дело в секундах. Раз-два — и прилетело. Я в подвале, котел топлю, жена на первом этаже на кухне, сын на втором. Прилет, бах, всё.

Слава Богу, все живы. Окна все вылетели, крыша развернута. Вот такие вот дела", — поделился он.

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Спасатели. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Разбитое окно. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Осколки стекла. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Разрушения в результате атаки РФ. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Новости Одессы

Мы писали, что депутат Одесского городского совета Петр Обухов сообщил, что российская армия изменила тактику атак на город. Он заявил, что Россия направила свои атаки на критическую инфраструктуру, в частности на электросети.

Новини.LIVE сообщали, что в среду, 25 ноября, российские войска нанесли удары дронами по Одессе. Местные жители сообщили, что слышали мощные взрывы. Известно, что РФ атаковала с акватории Черного моря.