Разрушенная подстанция. Фото иллюстративное: ДТЭК

Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре и начала атаковать линии электропередачи, от которых зависит энергоснабжение Одессы. Такой подход позволяет врагу нарушать электроснабжение города, даже не повреждая защищенные подстанции и трансформаторы. Именно из-за этих атак Одесса несколько дней оставалась без света, воды и тепла.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

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Удар по освещению

После российских ударов по энергетической инфраструктуре Одесса несколько дней находилась в сложной ситуации. По словам депутата Одесского городского совета Петра Обухова, российские войска изменили тактику атак. Вместо трансформаторов, подстанций и объектов генерации они начали наносить удары по линиям электропередачи. Это позволяет врагу нарушать энергоснабжение города, не атакуя непосредственно защищенные объекты.

Обухов пояснил, что защитить все линии электропередачи практически невозможно из-за их большого количества и расположения за пределами населенных пунктов. Именно поэтому повреждение таких объектов имело серьезные последствия для Одессы.

"Эти ЛЭП практически невозможно защитить все, там десятки тысяч опор. Все они находятся за пределами городов, то есть возле каждой не поставишь мобильную огневую группу. Их можно атаковать простыми дронами", — отметил депутат.

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Из-за повреждения линий Одесса лишилась электроснабжения из основных источников. Без электричества остановились насосы водоканала, а отсутствие воды повлияло и на работу системы отопления. По словам Обухова, город оказался не готов к такому развитию событий, несмотря на утвержденный план устойчивости. Депутат рассказал, что лично в течение двух суток почти не имел электроэнергии. За это время свет появлялся лишь примерно на полчаса. Впоследствии электроснабжение частично восстановили, и город вернулся к стабилизационным графикам.

Из-за отсутствия тепла временно не работали школы. Также останавливался электротранспорт. Для перевозки пассажиров город использует 27 гуманитарных автобусов, полученных от украинских и зарубежных городов. Однако, по мнению Обухова, такого количества недостаточно для города с миллионным населением.

План устойчивости

План устойчивости Одессы предусматривал ряд мер, которые должны были помочь городу пережить возможные длительные отключения электроэнергии. Однако последний блэкаут показал, что часть необходимых решений до сих пор не реализована. Особенно остро встала проблема резервного питания насосов, от которых зависит водоснабжение. Обухов обратил внимание и на сроки выполнения запланированных работ. Некоторые меры рассчитаны на несколько лет, а реализовать все проекты в короткие сроки в соответствии с действующими процедурами сложно.

"В этом плане предусмотрено много мер. Некоторые из них должны быть реализованы через три года, они нужны, они хороши, но называть это планом устойчивости некорректно", — подчеркнул депутат.

В то же время в городе продолжается установка 43 блочно-модульных котельных. Они должны обеспечивать теплом школы и больницы в случае проблем с централизованным отоплением. Часть этих объектов, по прогнозу Обухова, может заработать до конца года.

Однако депутат сомневается, что такие котельные смогут полностью решить проблему. Ведь для их работы также нужна вода, а без резервного питания насосов водоканала обеспечить её подачу будет сложно.

Готовность к зиме

Оценивая подготовку города к зиме, Обухов подчеркнул, что Одесса пока не может считаться полностью готовой к возможным масштабным отключениям. Предыдущие заявления о стопроцентной готовности не подтвердились во время последнего блэкаута. По оценке депутата, технически обеспечить горожан теплом и водой даже во время длительных отключений возможно. Однако для этого нужно выполнить все ключевые работы, прежде всего обеспечить резервным питанием магистральные насосы.

"Я бы сказал, что это сделано на 70%. Но всё, что меньше 100%, здесь фактически равно нулю. То есть если не будут подключены все магистральные насосы, то вся остальная подготовка просто не имеет смысла", — пояснил Обухов.

Таким образом, главным вызовом для Одессы остается не только восстановление поврежденных энергетических объектов, но и обеспечение автономной работы систем водоснабжения и отопления. Именно от этого будет зависеть, насколько город сможет выдержать следующие длительные отключения.

Ранее мы писали, что 25 ноября российские войска вновь атаковали Одессу и пригороды ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые дома, предприятия и объекты энергетической инфраструктуры. В результате атаки пострадали три человека. Также часть Одессы осталась без электроснабжения.

Кроме того, мы сообщали, что в Одессе стабильная работа системы отопления зависит не только от электроэнергии и газа, но и от наличия воды. Даже автономные установки на крупных котельных не смогут полноценно работать без водоснабжения. В то же время город получает воду из одного источника, что создает дополнительные риски во время российских атак.